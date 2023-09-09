صلاح ينضم إلى «الفراعنة»



القاهرة (د ب أ)

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب، انضم إلى المعسكر، استعداداً لمواجهة تونس ودياً يوم الثلاثاء المقبل.

وقال فيتوريا: إن رباعي الأهلي محمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني يغادرون معسكر «الفراعنة» للانضمام إلى تدريبات فريقهم، استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل في مدينة الطائف السعودية، في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف أن منتخب مصر استحق الفوز على إثيوبيا، في ختام التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، قياساً بحجم الغيابات والإصابات.

وكان المنتخب المصري قد فاز على إثيوبيا بهدف سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بالتصفيات.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 15 نقطة، ليضمن صدارة المجموعة، في الوقت الذي يحتل المنتخب الغيني، الذي تأهل برفقته للنهائيات، المركز الثاني.