«الشطرنج» يعتمد المشاركة في بطولات العالم



دبي (الاتحاد)



اعتمد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية حتى نهاية العام الحالي، من بينهما مشاركة منتخبنا الوطني، في بطولة العالم للناشئين في شرم الشيخ خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر المقبل، وستكون المشاركة في فئات تحت 8 و10 و12 سنة، والمشاركة في بطولة العالم للشباب تحت 14 و16 و18 سنة بإيطاليا خلال الفترة من 12 إلى 25 نوفمبر المقبل.

كما اعتمد الجهاز مشاركة المنتخب في بطولة الأمم الآسيوية بالرياض خلال الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر المقبل، وبطولة الخليج للشطرنج السريع بالكويت يومي 1 و2 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجهاز الفني للاتحاد برئاسة سلطان علي الطاهر وحضور سعود المرزوقي رئيس لجنة المنتخبات، وفيصل محمد الحمادي رئيس لجنة الحكام، وعبدالله المازمي رئيس لجنة نشر الشطرنج في المدارس، وعائشة عيسى الزرعوني رئيس لجنة الأحداث والفعاليات وإيمان العارف عضو لجنة الأحداث والفعاليات.

شهد الاجتماع اعتماد اللائحة النهائية لبطولة الإمارات للرجال والسيدات والشباب والشابات، التي ستقام في بنادي دبي للشطرنج خلال الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، والاطلاع على أخر الاستعدادات، واللائحة النهائية لبطولة المدارس بالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسي، والتنسيق لبطولات المدارس 2024، كما ستقام لجنة الحكام بتنظيم دورة تأهيل للحكام يوم 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل في دبي وهي الدورة التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للعبة، ويحاضر فيها مهدي عبدالرحيم وفيصل الحمادي، وهناك اتجاه لتنظيم دورة للحكام المستجدين.

وتم خلال الاجتماع الإشادة بمشاركة حكامنا في البطولات العالمية منها مشاركة سلطان الطاهر نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للفرق في ألمانيا وفيصل الحمادي في كأس العالم في أذربيجان وأحمد النعيمي نائب رئيس لجنة الحكام بالبطولة الآسيوية للهواة في دبي وهو ما يمثل ثقة كبيرة لحكام الإمارات على المستوى الآسيوي والدولي.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تقرير لجنة المنتخبات الذي قدمه سعود المرزوقي والذي أشاد فيه بالمشاركة في بطولة العالم في باكو والتي قدم فيها سالم عبدالرحمن مستوى متميز والوصول للمرحلة الخامسة كأول عربي يحقق هذا الإنجاز وأيضا مشاركة وافية درويش كأول لاعبة إماراتية في بطولات العالم، وأيضا الفوز بـ 3 ميداليات ملونة في بطولة آسيا الفردية للهواة في دبي.

واطلع الاجتماع على تجهيزات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية والتي ستقام خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبل، واعتماد معسكر داخل للمنتخب الأسبوع المقبل قبل السفر للدورة.