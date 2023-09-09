«صدمة» تُبعد جيرو عن «الديوك»



باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، غياب المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو عن ودية منتخب بلاده أمام ألمانيا ،في مدينة دورتموند الثلاثاء، وذلك جراء تعرضه لإصابة في كاحله الأيسر.

وخرج جيرو «37 عاماً» أفضل هداف في تاريخ منتخب «الديوك» (54 هدفاً) مصاباً، بعد احتكاك في الدقيقة 26، خلال الفوز على إيرلندا 2-صفر على ملعب «بارك دي برانس»، خلال التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، وهو يعاني من «التواء طفيف في كاحله الأيسر»، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

وتابع «فترة التعافي كانت قصيرة جداً بالنسبة له للعب الثلاثاء في دورتموند»، موضحاً أنه لن يتم استبدال جيرو بآخر ضمن التشكيلة.

وأوضح مهاجم ميلان الإيطالي جيرو بعد اللقاء أمام إيرلندا أنه تلقى «صدمة على عظم الكاحل».

وقال «قمت بحركة سيئة، حاولت مواصلة المباراة، ولكن بشأن تحركاتي كان الأمر صعباً للغاية، وتعرضت لضربة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولديّ القليل من الضعف في هذا المستوى».

وأردف جيرو الذي سجل 4 أهداف في ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي مع انطلاق الموسم الحالي «قليلاً من الحظ السيئ، ربما أضطر إلى ربط كاحلي لتقويته، في الأسابيع الأخيرة لم أشعر بألم شديد».