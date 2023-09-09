الأحد 10 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«صدمة» تُبعد جيرو عن «الديوك»

«صدمة» تُبعد جيرو عن «الديوك»
9 سبتمبر 2023 09:55

 
باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«أوشن فايكينغ» تنقذ عشرات المهاجرين قبالة ليبيا
إقالة فليك من تدريب ألمانيا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، غياب المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو عن ودية منتخب بلاده أمام ألمانيا ،في مدينة دورتموند الثلاثاء، وذلك جراء تعرضه لإصابة في كاحله الأيسر.
وخرج جيرو «37 عاماً» أفضل هداف في تاريخ منتخب «الديوك» (54 هدفاً) مصاباً، بعد احتكاك في الدقيقة 26، خلال الفوز على إيرلندا 2-صفر على ملعب «بارك دي برانس»، خلال التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، وهو يعاني من «التواء طفيف في كاحله الأيسر»، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.
وتابع «فترة التعافي كانت قصيرة جداً بالنسبة له للعب الثلاثاء في دورتموند»، موضحاً أنه لن يتم استبدال جيرو بآخر ضمن التشكيلة.
وأوضح مهاجم ميلان الإيطالي جيرو بعد اللقاء أمام إيرلندا أنه تلقى «صدمة على عظم الكاحل».
وقال «قمت بحركة سيئة، حاولت مواصلة المباراة، ولكن بشأن تحركاتي كان الأمر صعباً للغاية، وتعرضت لضربة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولديّ القليل من الضعف في هذا المستوى».
وأردف جيرو الذي سجل 4 أهداف في ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي مع انطلاق الموسم الحالي «قليلاً من الحظ السيئ، ربما أضطر إلى ربط كاحلي لتقويته، في الأسابيع الأخيرة لم أشعر بألم شديد».

فرنسا
ألمانيا
أوليفييه جيرو
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
جنود أوكرايون في جبهة القتال
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن تحقيق إنجاز في الجبهة الجنوبية
اليوم 19:41
متطوعو منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» ينقذون مهاجرين
عربي ودولي
«أوشن فايكينغ» تنقذ عشرات المهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 19:04
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
الرياضي
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
اليوم 18:52
ألمانيا تحصد لقب «مونديال السلة»
الرياضي
ألمانيا تحصد لقب «مونديال السلة»
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©