لامين جمال أصغر «لاعب وهداف» في تاريخ «الماتادور»



براتيسلافا (أ ف ب)

باتت البرتغال على مشارف التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا «صيف 2024»، بفوزها على وصيفتها سلوفاكيا 1-صفر في عقر دار الأخيرة في براتيسلافا، بينما حين بات الإسباني المغربي الأضل لامين جمال أصغر لاعب وهداف في تاريخ إسبانيا خلال فوزها الساحق عل جورجيا 7-1.

احتفل لاعب وسط البرتغال ومانشستر يونايتد الإنجليزي برونو فرنانديز بعيد ميلاده التاسع والعشرين بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43، قال فرنانديز لقناة «آر تي بي» البرتغالية «كنا نعرف أن الأمر سيكون معقداً، لكننا نجحنا في تسلم مقاليد المباراة، وكنا بحاجة إلى الاستحواذ على الكرة، والتحلي بالصبر».

ورفعت البرتغال التي حققت فوزها الخامس توالياً منذ انطلاق التصفيات رصيدها إلى 15 نقطة، لتبتعد بفارق 5 نقاط عن سلوفاكيا، وباتت الأخيرة مطاردة من لوكسمبورج التي تملك 10 نقاط أيضاً بفوزها على آيسلندا 3-1.

وتخوض البرتغال اختباراً سهلاً في فارو ضد لوكسمبورج التي خسرت على أرضها أمام «سيليساو» أوروبا بسداسية نظيفة في 26 مارس، بينها ثنائية لرونالدو.

وخاض رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، مباراته الرقم 201 على الصعيد الدولي «رقم قياسي»، لكنه لم يكن مؤثراً طوال الدقائق التسعين.

وحصل رونالدو «38 عاماً» نجم النصر السعودي على بطاقة صفراء، بعد احتكاك قوي مع الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا، ويغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد منتخب لوكسمبورج، بسبب تراكم البطاقات، والذي كان سجل بمواجهته 11 هدفاً في 11 مباراة.

ودوّن نجم برشلونة الواعد الجناح المغربي الأصل لامين جمال اسمه في تاريخ المنتخب الإسباني بتسجيله هدفاً من «سباعية» الفوز على نظيره الجورجي في عقر داره 7-1، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط من ثلاث مباريات، متأخراً بفارق 9 نقاط عن أسكتلندا المتصدرة بالعلامة الكاملة «15 من 5 مباريات»، بعد فوزها الكبير على قبرص 3-صفر خارج الديار، وكانت أسكتلندا تغلبت عل إسبانيا 2-صفر في 28 مارس.

وطغى إنجاز جمال على تألق مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا الذي سجل ثلاثة أهداف «22 و40 و66»، بعدما بات الأول في سن الـ 16 عاماً و57 يوماً أصغر لاعب في التاريخ يدافع عن ألوان إسبانيا، وأصغر هداف في صفوفه باختتامه المهرجان التهديفي في الدقيقة 74، بعد تمريرة من نيكو وليامز، بديل المصاب أيضاً ماركو أسنسيو، صاحب الهدف السادس «68».

وحلّ جمال بدلاً من داني أولمو الذي أصيب بعد 6 دقائق من تسجيله الهدف الثالث «38»، بعدما كان المدافع الجورجي سولومون كفيركفيليا سجل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه «27»، وسجلت جورجيا هدف إنقاذ ماء الوجه عبر «البديل» لاعب واتفورد الإنجليزي جيورجي تشاكفيتادزه «49».

وقال جمال لقناة «تي دي بي» الإسبانية «أنا سعيد للغاية بأول ظهور لي وهدفي، إنه حلم، أنا أعيش في حلم الآن، أنا سعيد للغاية، ويجب أن أشكر زملائي والمدرب على الثقة التي منحني إياها، وأشكر كل من ساعدني في هذا الطريق».

وحطّم جمال الرقم القياسي السابق لأصغر لاعب يرتدي قميص أسبانيا، والذي كان يحمله زميله في برشلونة جافي، حيث كانت بداياته أمام جورجيا عام 2021 في سن الـ 17 عاماً و62 يوماً، علماً انه كان يحمل أيضاً الرقم القياسي لأصغر هداف عندما سجل في يونيو 2022 أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية في سن الـ 17 عاماً و304 أيام.

وأصبح جمال أصغر لاعب على الإطلاق في برشلونة يشارك في الدوري الإسباني في أبريل عندما شارك بديلاً في سن الـ 15 عاماً وتسعة أشهر مع بطل إسبانيا ضد ريال بيتيس.