«نيمار 79» يحطّم رقم «الجوهرة السوداء»

بيليم (أ ف ب)



حطّم المهاجم نيمار الرقم القياسي للأسطورة الراحلة بيليه، بوصفه أفضل مسجّل في تاريخ منتخب البرازيل في كرة القدم، رافعاً رصيده إلى 79 هدفاً، بعد تسجيله هدفين في الشوط الثاني، خلال الفوز الكبير على ضيفته بوليفيا 5-1 في بيليم، في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى «مونديال 2026».

واستهل ابن الحادية والثلاثين عاماً المباراة مشاركاً بيليه صدارة هدافي البرازيل مع 77 هدفاً.

سنحت للاعب الجديد لنادي الهلال السعودي فرصة ذهبية لفضّ الشراكة في الدقيقة 17، عندما حصلت البرازيل على ركلة جزاء، إلا أن الحارس البوليفي جييرمو فيسكارا صدّها مبقياً على التعادل.

تقدّمت البرازيل بعدها بسبع دقائق عبر رودريجو الذي تابع تسديدة لرافينيا أنقذها الحارس.

ضاعفت بطلة العالم خمس مرات الأرقام، بعد الاستراحة من تسديدة لرافينيا «48»، قبل أن يضيف بعدها بخمس دقائق رودريجو هدفه الثاني، إثر صناعة من نيمار «53».

ثم جاءت لحظة نيمار ليدخل التاريخ في الدقيقة 61، بعد استفادته من كرة طائشة في منطقة الجزاء، ليزرع هدفه الـ78 في مباراته الدولية الـ125 مع «السيليساو»، رافعاً يديه ومحدقاً نحو السماء.

قلّصت بوليفيا الفارق عبر فيكتور أبريجو من تسديدة فوية في شباك إيدرسون «78»،

لكن نيمار ختم المهرجان معزّزاً رقمه القياسي الجديد بهدف خامس، إثر تمريرة من رافينيا في الوقت البدل عن ضائع «93».

وكان بيليه الذي توفي ديسمبر عن 82 عاماً، سجّل 77 هدفاً للبرازيل في 92 مباراة بين 1957 و1971.

وخاض نيمار المباراة بعدما أقرّ أنه ليس في أفضل حالاته البدنية «لست جاهزاً 100% بدنياً، لكن الرأس والجسد بحالة جيدة».

وأضاف «ليست المرّة الأولى استدعى فيها إلى تشكيلة المنتخب، وأكون بحالة مماثلة، في سنوات ماضية وصلت بحالة مشابهة، ولعبت 90 دقيقة، مهما كانت فترة الغياب نعرف كيف نمارس كرة القدم، إنها مثل ركوب الدراجة».

ولم يستهل نيمار مشواره بعد مع الهلال السعودي، إثر انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس الماضي، بسبب «إصابة طفيفة» بحسب مدربه البرتغالي جورجي جيزوس الذي شكّك في إمكانية خوض لاعبه الجديد مباراة بوليفيا.

واستدعي نيمار لخوض مباراتي بوليفيا والبيرو الثلاثاء في ليما، بعد غيابه عن ثلاث مباريات ودية بسبب الإصابة.

وكانت هذه المباراة الأولى للمدرب الموقت فرناندو دينيز، المعيّن حتى استلام الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد الإسباني، مهامه في يونيو 2024.

خلال «مونديال 2022» الخريف الماضي، أقصيت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.