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الرياضي

ماريجا ينضم إلى الشارقة رسمياً

موسى ماريجا
9 سبتمبر 2023 01:18

علي معالي (الشارقة)

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الشارقة، التعاقد مع المالي موسى ماريجا في صفقة «انتقال حر»، وذلك بعد اجتياز اللاعب  الفحص الطبي.
وتنتظر ماريجا العديد من المهام الصعبة التي بحث الجهاز الفني عن حلول لها خلال الفترة الماضية، ولم يستطع الإسباني باكو ألكاسير القيام بها، وأصبح في «مهب الريح» في الوقت الراهن، حيث هناك محاولات لانتقاله إلى فريق الإمارات على سبيل الإعارة.
ويعتبر انضمام ماريجا «32 عاماً» مكسباً كبيراً لـ «الملك» حالياً، لأنه يملك خبرات كبيرة في ملاعب الخليج، من خلال تجربته الناجحة مع الهلال السعودي في الموسمين الماضيين، إضافة إلى خبرته الأوروبية مع أندية مختلفة، سواء في البرتغال مع بورتو لسنوات طويلة، وماريتيمو، وجيماريش، وقبلها إميان الفرنسي.
وبالتعاقد مع ماريجا ومن قبله ضم تيجالي، أصبح هجوم «الملك» قوياً، سواء على المستوى المحلي أو القاري، وتنتظر جماهير الشارقة من اللاعبين عودة الفريق إلى منصات التتويج، ليس هذا فحسب، بل المنافسة بقوة قارياً، خاصة أن مجموعة الشارقة في دور المجموعات ليست قوية، بل متوازنة، وتضم معه السد القطري، وناساف الأوزبكي، والفيصلي الأردني.
ويمثل هجوم الشارقة في الفترة المقبلة «قوة ضاربة»، ليس بوجود ماريجا وتيجالي فحسب، ولكن معهما البرازيلي كايو لوكاس، إضافة إلى «الثنائي» المقيم الخطير لوان بيريرا وعثمان كمارا، ووجود «ثنائي» أيضاً يجيد التمريرات الحاسمة، هما ميراليم بيانيتش البوسني، والتونسي فراس بالعربي.

موسى ماريجا
الشارقة
باكو ألكاسير
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