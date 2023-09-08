«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي بدبي، منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو، بمشاركة واسعة من فئتي البراعم والشباب، وسط حضور جماهيري كبير، وتفاعل ملحوظ من الأسر والعائلات، وأجواء متميزة من التشجيع الحماسي.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقبالاً فاق التوقعات، ومشاركة مئات اللاعبين واللاعبات، من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، من الفئة السنية «4 إلى 17 عاماً»، في خطوة تعكس نجاح خطط وبرامج الاتحاد، في تطوير المراحل السنية الشابة، واستقطاب أعداد كبيرة من المواهب والشباب، الراغبين في صقل مهاراتهم وتطوير أدائهم، وتوثيق صلتهم باللعبة، وتدشين مسيرتهم الاحترافية، خلال الأعوام المقبلة.

ومع ختام منافسات اليوم الأول من البطولة، تمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، من احتلال الصدارة، فيما حل الجزيرة في مركز الوصيف، و بالمز الرياضية «تيم 777» في المركز الثالث.

وأعرب محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، عن إعجابه بالأداء المتطور للمشاركين، لا سيما من الفئات السنية الأصغر، مثنياً على روح الانتصار التي برزت بوضوح في منافسات اليوم الأول.

وأشار الظاهري، إلى أن اللاعبين يظهرون تقدماً مستمراً على صعيد المستوى الفني من بطولة إلى أخرى، بفضل المشاركات المتتالية في هذه البطولات القوية التي توفر فرص الاحتكاك والتجارب التنافسية، مع مجموعة من أفضل اللاعبين على الساحة المحلية والدولية.

وأشاد الظاهري بالدور المحوري الذي تلعبه الأسر والعائلات في تشجيع أبنائها على احتراف الجو جيتسو، انطلاقاً من وعيها المتنامي بأهمية اللعبة ودورها في إعداد الأجيال القوية، والقادرة على تجاوز التحديات، وبلوغ الغايات والأهداف، ناهيك عن الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاتحاد للممارسين ومحبي الرياضة، والتي تساعدهم على بدء مشوارهم الرياضي، وتمكنهم من تحقيق الإنجازات المحلية والعالمية.

ولفت الظاهري إلى أن التركيز على الفئات السنية الأصغر، يمثل أحد أهم مرتكزات إستراتيجية الاتحاد، وذلك بهدف الحفاظ على تطور الرياضة، وتسليط الضوء على المواهب التي تعد حجر الزاوية لمستقبل الجو جيتسو في الدولة.

واتّسمت منافسات اليوم الأول في البطولة بالكثير من الحماس والمنافسة والندية على البساط، وسط هتافات الجماهير التي حضرت لتشجيع أبنائها. وأعربت العائلات عن تقديرها للمبادرات البناءة التي يطرحها الاتحاد، بما في ذلك تنظيم البطولات وإقامة المعسكرات التدريبية بأعلى المعايير العالمية، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير مهارات أبنائهم وتقدمهم في الرياضة.

وقال السيد خير خليفة أحد مدربي أكاديمية بالمز الرياضية لفئة «10 -17 عاماً»: نشارك في بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو بـ 45 لاعب ولاعبة، وهدفنا تقديم الأداء الذي يليق باستعداداتنا، ويقودنا إلى التقدم بثبات نحو منصة التتويج.

بدوره، قال وليد علي الحمادي، أن أبناءه يجدون في الجو جيتسو وسيلة نموذجية للحفاظ على لياقتهم البدنية والاستعداد النفسي لمواجهة مختلف تحديات الحياة.

وأكّد الحمادي، أن احتراف أبناءه للرياضة والمشاركة بهذه البطولات القوية يعزّز لديهم قيم الانضباط، بما انعكس إيجاباً على تصرفاتهم في حياتهم اليومية.

وتنطلق اليوم منافسات فئتي الهواة والأساتذة بمشاركة واسعة للاعبي الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.