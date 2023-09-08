البطولة العربية لسيدات السلة: فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك يواجه جيفت ستار

مراكش (وام)

يلتقي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، اليوم، مع جيفت ستار الصومالي، في ثالث مبارياته ببطولة «السوق الحرة - دبي» للأندية العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة حالياً بمدينة مراكش المغربية.

وكان فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك خاض أولى مبارياته في البطولة، وخسر أمام فريق القرين الكويتي 52-112.

وحرص اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، على زيارة بعثة أكاديمية فاطمة بنت مبارك بمقر إقامتها في مراكش.

وأكد القرقاوي، أهمية مشاركة ممثل الإمارات في هذا التجمع الرياضي العربي، والاستفادة من الاحتكاك بمدارس عربية مختلفة، في مجال اللعبة دون الالتفات للنتائج، لكونها أول مشاركة عربية للفريق.

وقال: «الفريق غير مطالب بتحقيق نتائج بقدر الاستفادة من هذه المشاركة، ووضع أقدامه على أول الطريق المؤدي لحصد البطولات ومنصات التتويج، والعمل على تطوير أدائه، حتى يتمكن من المنافسة على مختلف المستويات».

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أجرت تعديلاً على جدول مباريات البطولة، بعد إجراء قرعة جديدة اقتصرت على 6 فرق فقط بدلاً من 9، بعد اعتذار 3 فرق عن المشاركة في اللحظات الأخيرة، لتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يلتقي في ختام البطولة ثالث الدور التمهيدي مع رابع الترتيب على المركزين الثالث والرابع، ويلتقي أول وثاني الترتيب لتحديد الفريق البطل.