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الرياضي

جيرو يتعامل بهدوء مع «الكاحل»!

جيرو يتعامل بهدوء مع «الكاحل»!
8 سبتمبر 2023 20:00

 
باريس (د ب أ)


أعرب المهاجم الفرنسي الدولي المخضرم أوليفيه جيرو «36 عاماً»، عن أمله في المشاركة بالمباراة الودية الدولية المرتقبة أمام نظيره الألماني يوم الثلاثاء المقبل، رغم استبداله مبكراً في مباراة الفريق أمام نظيره الأيرلندي، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية القادمة «يورو 2024»، والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي 2-صفر.
وقال جيرو: «أعتقد أن استبدالي في المباراة لم يكن سيئاً، وكان جيداً أن أخرج من المباراة في الوقت المناسب، ولهذا أشعر بالهدوء».
وغادر جيرو، مهاجم ميلان الإيطالي، الملعب في الدقيقة 26، بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم، وحل مكانه ماركوس تورام، الذي انتقل من بوروسيا مونشنجلادباخ إلى إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف. 

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وسجل تورام أول هدف له مع المنتخب الفرنسي في المباريات الدولية بعد بداية الشوط الثاني.
وحقق المنتخب الفرنسي الفوز الخامس له على التوالي في التصفيات، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى «يورو 2024»، وسجل في المباريات الخمسة 11 هدفاً ولم تهتز شباكه بأي هدف حتى الآن.

فرنسا
تصفيات كأس أوروبا
ألمانيا
أيرلندا
جيرو
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