ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»



مانيلا (أ ف ب)

بلغت ألمانيا نهائي كأس العالم في كرة السلة، للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة حاملة اللقب خمس مرات 113-111 في مانيلا، لتضرب موعداً «الأحد» مع صربيا الفائزة على كندا 95-86.

وكانت أفضل نتيجة لألمانيا المركز الثالث في «نسخة 2002»، فيما اخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه، علماً أنه خاض البطولة من دون أبرز نجوم دوري «أن بي ايه»، مكتفياً بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.

وتغيب الولايات المتحدة عن النهائي للمرة الثانية توالياً، بعد تتويجها في 2010 و2014، علماً أن مشاركاتها تتفاوت بين نسخة وأخرى من حيث ظهور نجوم «أن بي ايه» الذين فضّل معظمهم الخلود إلى الراحة، بعد انتهاء الموسم الماضي.

وبقيت النتيجة متقاربة في الشوط الأول، إلى أن وسّع الألمان الفارق في الربع الثالث، ووصل إلى 12 نقطة، بعد أخطاء من جوش هارت وجايلن برانسون.

بيد أن الأميركيين قلّصوا الفارق في الدقائق الأخيرة «107-108»، بفضل أنتوني إدواردز لاعب مينيسوتا تيمبروولفز «23 نقطة و8 متابعات»، وأوستن ريفز «21 نقطة»، قبل استعادة الألمان زمام المبادرة في الوقت القاتل بقيادة دنيس شرودر «17 نقطة و9 تمريرات حاسمة»، صانع ألعاب تورونتو رابتورز الحالي ولوس أنجلوس ليكرز السابق.

وكان أندرياس أوبست «بايرن ميونيخ» أفضل مسجل للفائز «24 نقطة بينها أربع ثلاثيات»، فيما أضاف فرانتس فاجنر لاعب أورلاندو ماجيك الأميركي 22 نقطة ودانيال تايس «إنديانا بايسرز الأميركي» 21 نقطة و7 متابعات.