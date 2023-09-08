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الرياضي

كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»

كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
8 سبتمبر 2023 19:00

 
(رويترز) 

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غياب فيدريكو كييزا ولورينزو بيليجريني عن تشكيلة إيطاليا لمباراتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 بسبب الإصابة.
ويغادر لوتشيانو سباليتي وفريقه إلى سكوبيا، حيث يواجه مقدونيا الشمالية غداً «السبت»، لكن كييزا وبيليجريني عادا إلى نادييهما بعد تعرضهما لإصابات عضلية.
وقال الاتحاد الإيطالي للعبة، في بيان: «خضع مهاجم يوفنتوس كييزا، ولاعب وسط روما بيليجريني لفحوصات تشخيصية، ولن يكونا متاحين لمباراتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا».
وهذه هي التشكيلة الأولى التي يقودها سباليتي، منذ أن حل محل روبرتو مانشيني مدرباً لإيطاليا في أغسطس الماضي. 

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وتملك إيطاليا ثلاث نقاط من أول مباراتين لها في المجموعة الثالثة، بعد الهزيمة أمام إنجلترا والفوز خارج أرضها أمام مالطا.
وبعد المباراة مع مقدونيا الشمالية، تواجه أوكرانيا في ميلانو يوم الثلاثاء المقبل.

إيطاليا
مقدونيا الشمالية
أوكرانيا
لوتشيانو سباليتي
كييزا
بيليجريني
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