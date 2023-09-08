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جوندوجان قائد ألمانيا

جوندوجان قائد ألمانيا
8 سبتمبر 2023 18:25

 
ميونيخ (أ ف ب) 

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أكّد مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم هانزي فليك، أن لاعب وسط برشلونة الإسباني إيلكاي جوندوجان سيحمل شارة قيادة «دي مانشافات»، وذلك قبل تسعة أشهر من استضافة البلاد لنهائيات كأس أوروبا 2024.
وكان جوندوجان قائداً لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال موسم 2022-2023، قبل مغادرته إلى الدوري الإسباني.
ويرتدي اللاعب البالغ «32 عاماً» شارة القائد خلال المباراة الدولية الودية «السبت» ضد اليابان في فولفسبورج.
وفي غياب حارس المرمى مانويل نوير الذي أصيب بكسر في ساقه اليمنى خلال حادث تزلج في أوائل ديسمبر الماضي عقب الخروج المخيب من الدور الأول لمونديال قطر، اختار فليك لاعب وسط بايرن ميونيخ يوزوا كيميش قائداً في المباريات الدولية الودية في مارس ويونيو الماضيين.
وأوضح فليك عن «ثنائي القيادة» الذي كان يهدف إلى خلقه بين جوندوجان وكيميش البالغ من العمر 28 عاماً: «إنه يمنح طاقة جديدة يمكننا استخدامها».
وقال جوندوجان «أنا سعيد بهذا التصويت على الثقة، إنه شرف عظيم لي أن أقود هذا المنتخب الذي لا يزال شاباً»، مضيفا أنه يدرك «المسؤولية» الملقاة على عاتق من يقود بطل العالم أربع مرات وأوروبا ثلاث مرات.

ألمانيا
برشلونة
مانشستر سيتي
إلكاي جوندوجان
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