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الرياضي

راشد بن حميد يهنئ حمدان بن مبارك

راشد بن حميد
8 سبتمبر 2023 18:21

 
دبي (الاتحاد)

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تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بخالص التهاني والتبريكات إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، لانتخابه رئيساً لاتحاد كرة القدم، وقال: «معالي الشيخ حمدان بن مبارك شخصية قيادية وصاحب خطط طموحة وإنجازات نوعية، متمنياً له التوفيق والسداد، والمضي قدماً في مسيرة تطوير اللعبة، وتحقيق التحسين المنشود».
وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتهنئة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والذي ضم أصحاب الخبرة والكفاءات الشابة، معرباً عن فخره بالمجلس الذي يجمع بين الخبرات الإدارية، والكوادر الرياضية، والطاقات الجديدة الساعية لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات، وتوثيق الشراكات الفعالة مع كافة الاتحادات، بما يلقي بظلاله الإيجابية على اللعبة.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
اللجنة الأولمبية الوطنية
حمدان بن مبارك آل نهيان
راشد بن حميد النعيمي
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