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بيبي من أرسنال إلى طرابزون

بيبي من أرسنال إلى طرابزون
8 سبتمبر 2023 18:30

إسطنبول (أ ف ب) 

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أعلن الجناح الإيفواري الدولي نيكولا بيبي انضمامه إلى طرابزون سبور التركي من أرسنال الإنجليزي.
وقال بيبي «28 عاماً»، المعار الموسم الماضي إلى نيس الفرنسي، في مقطع فيديو نشره النادي التركي، وهو في طائرة خاصة «سعيد جداً للانضمام إلى هذا النادي، تلقيت عروضاً كثيرة من أندية أخرى، لكني قررت الانتقال إلى هذا النادي التركي الكبير، من أجل إحراز لقب الدوري هذه السنة».
وخاض بيبي «10 أهداف في 37 مباراة دولية»، 28 مباراة مع نيس الموسم الماضي، سجل فيها هدفاً واحداً، وعكّرت إصابة بركبته محاولاته لإعادة الظهور على الساحة الأوروبية.
بعد تألقه مع ليل الفرنسي، انتقل إلى أرسنال في 2019 بصفقة كبيرة ناهزت 80 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب أفريقي في التاريخ، بيد إنه فشل في إثبات نفسه مع فريق شمال لندن.
وبعد إحرازه لقب الدوري التركي في 2022، حلّ طرابزون سبور في المركز السادس الموسم الماضي.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
نيكولا بيبي
طرابزون سبور
تركيا
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