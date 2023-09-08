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الرياضي

ميسي: يريدون إسقاطنا!

ميسي: يريدون إسقاطنا!
8 سبتمبر 2023 17:36

 
بوينس آيرس (د ب أ)


يرى ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون شاقة للغاية، وذلك بعدما استهل المنتخب الأرجنتيني حملته في التصفيات، بالفوز على الإكوادور 1 - صفر.
وقال ميسي: «الكل يريد الفوز على الأرجنتين، والآن زادت الرغبة لأننا أبطال العالم».
وكتب ميسي على إنستجرام: «انتصار غالٍ للغاية، لبدء هذا الطريق الجديد!، شكراً لكم جميعاً على دعمكم مرة أخرى». 

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وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 77 من ركلة حرة، وقبل نهاية صفارة المباراة، خرج ميسي ودخل بدلاً منه إيزيكويل بلاسيوس، لاعب باير ليفركوزن.
وقال ميسي الذي انتقل من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي في الصيف: «كانت مباراة صعبة للغاية، بدنية للغاية، كنت متعباً بعض الشيء، ولكن انتابني شعور جيد».

ليونيل ميسي
تصفيات كأس العالم
الأرجنتين
الإكوادور
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