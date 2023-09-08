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الرياضي

«الأبيض الأولمبي» يواصل تدريباته للقاء الهند

«الأبيض الأولمبي» يواصل تدريباته للقاء الهند
8 سبتمبر 2023 17:31

 
داليان (الاتحاد)

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يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته، على الملعب الفرعي، لمجمع داليان الرياضي، استعداداً لمباراته المقبلة أمام الهند يوم 12 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية والأخيرة للمجموعة السابعة، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.
وكان «الأبيض الأولمبي» قد تعادل سلبياً في مباراة الجولة الأولى أمام الصين.
من جهته، قال جمال بوهندي مدير المنتخب: «في البداية نتمنى الشفاء العاجل لحارس منتخبنا راكان وليد المنهالي الذي تعرض لكسر في كف يده خلال أحداث الشوط الأول، بعد التدخل القوي، من جانب لاعب منتخب الصين، ونُشيد بتألق الحارس «البديل» حمد المقبالي الذي ظهر بمستوى جيد، الذي قدم دليلاً على جاهزية جميع اللاعبين».
وأضاف: «قدمنا أداءً جيداً خلال مواجهة الصين، وسنحت لنا فرص جيدة للتسجيل خلال شوطي المباراة، ولكن لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف، ويعمل الجهاز الفني حالياً على هذا الجانب، خاصة أن مباراتنا المقبلة ستكون الحاسمة، ولا بديل فيها إلا الفوز».
وقال مدير المنتخب: «انسحاب جزر المالديف أعطانا 5 أيام للتحضير لمباراة الهند، وهي فترة جيدة بكل تأكيد لمعالجة إهدار الفرص التهديفية، وفي نفس الوقت، ننتظر نتيجة المنتخبين الهندي والصيني يوم السبت، لتحديد وتوجيه اللاعبين، بما هو مطلوب في مباراتنا المقبلة، ونتمنى تحقيق هدفنا بالتأهل إلى النهائيات الآسيوية».
وأشار إلى وجود متابعة ميدانية من الإدارة الفنية لاتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الأول للاعبي «الأبيض الأولمبي» خلال التدريبات ومباراتي الصين والهند، للوقوف على مستويات وأداء جميع اللاعبين الذين يُعدون رافداً مهماً للمنتخب الوطني الأول.

الإمارات
المنتخب الأولمبي
تصفيات كأس آسيا
الصين
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