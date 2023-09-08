اتحاد الكرة يجتمع الخميس المقبل لتوزيع الحقائب الإدارية



معتز الشامي (دبي)



يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة مساء الخميس المقبل، لبحث آليات عمل المرحلة المقبلة، والتنسيق بشأن توزيع الحقائب الإدارية، ورئاسة أو عضوية بعض اللجان العاملة التي يتم الاحتفاظ بها في تشكيل الاتحاد، بينما يتم تحويل بعض اللجان الأخرى إلى إدارات تعمل بصورة «احترافية» على مشاريع التطوير الخاصة بكل منها، مع متابعة عملها ومخرجاته من مجلس الإدارة.

واعتمد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، فوز قائمة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، للدورة الانتخابية 2023-2027 صباح اليوم، بفندق إرث بأبوظبي، ويتكون المجلس من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في مقعد الرئاسة، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، نائباً أول للرئيس، وعضوية هشام محمد الزرعوني، حمد أحمد المزروعي، عمر الحاج المهيري، يحيى خلف المطروشي، فهد إسماعيل الحوسني، أمل حسن بو شلاخ، أحمد علي المهبوبي، وإبراهيم حسن النمر، والأعضاء المرشحين من قبل الرئيس، وهم عبيد سالم الشامسي، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول.

ويتوقع أن يتم تعيين عبيد سالم الشامسي، في منصب النائب الثاني للرئيس، وفي تعديل النظام الأساسي المادة 32 الفقرة 3، والتي تسمح للرئيس بتعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة في منصب النائب الثاني، فضلاً عن وجود مقترح بتولي عبيد سالم مسؤولية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، فيما يكون لعبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة السابق، دور إداري كبير داخل المجلس، لسابق خبراته الإدارية، بينما يمثل عناصر الخبرة في المجلس أيضاً عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى هشام الزرعوني، والمرشح الأبرز لتولي حقيبة اللجنة المالية، بجانب أحمد المهبوبي العائد للمجلس الحالي، بعد رحيله مع مجلس مروان بن غليطة عام 2020، والأقرب أن يتولى لجنة المسابقات، في حال عدم تحويلها إلى إدارة مستقلة، على غرار تجربة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي تم تحويلها إلى إدارة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وإنهاء وجودها بصفة لجنة.

فيما قرر اتحاد الكرة في «العمومية» التي عقدت خلال أغسطس الماضي، التمديد لجميع اللجان القضائية المستقلة حتى نهاية الموسم، وذلك لاعتماد انتخاب تشكيلات اللجان القضائية والانتخابية الجديدة.



ومع تولي مجلس جديد لإدارة «دفة» الكرة الإماراتية، بعد فترة على وجود مجلس مؤقت برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، ارتفعت طموحات الشارع الرياضي للمرحلة الجديدة في مسار اللعبة التي يتوقع أن تشهد مزيداً من التطوير.

وأشار أعضاء الجمعية العمومية التي عقدت اليوم، بالأجواء التي أقيمت خلالها الاجتماع، وباحترافية التنظيم للحدث، من الأمانة العامة للاتحاد، حيث بدأ الاجتماع بعرض مادة فلمية تضمنت صور وأسماء الشخصيات التي تولت رئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم منذ التأسيس، وفيديو آخر تناول مسيرة المغفور له بإذن الله، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، خلال فترة توليه رئاسة اتحاد كرة القدم، واستعرض بعدها محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، جدول الأعمال، والمناداة على الحضور، والتأكد من اكتمال النصاب القانوني، ثم اعتماد 3 أعضاء لمراجعة المحضر، وبعدها عرض فيديو توضيحي عن سير العملية الانتخابية، قبل أن يقوم المستشار سالم بن بهيان العامري، رئيس لجنة الانتخابات، بالإعلان عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2023-2027، وسط تصفيق الحضور.

وفي كلمة ألقاها عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين، نقل من خلالها للحضور تحيات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، موجهاً شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة بالمجلس الجديد والقائمين على هذا الاجتماع من فرق عمل ولجان مختلفة.

واستهل النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم كلمته بتقديم الشكر والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة على الدعم المتواصل للرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، وهذا الدعم محفز كبير يدفعنا للعمل والعطاء في تطوير كُرتنا والارتقاء بها من النواحي كافة.

وقال: «إن تكاتف الجميع يخلق بيئة مناسبة للتطوير، بيئة تدفع الكرة الإماراتية إلى الأمام، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق الإنجازات على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية».

وشكر الجنيبي جميع إدارات الأندية والشركاء والرعاة ووسائل الإعلام على تعاونهم الدائم والمستمر، وعلى كل ما قدموه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتكاتف، وتوحيد الجهود في مسألة التخطيط والتنفيذ، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج.