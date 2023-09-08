نيمار: لست جاهزاً بدنياً



بيليم (أ ف ب)

أقرّ النجم البرازيلي نيمار، أنه ليس في أفضل حالاته البدنية، عشية مواجهة بلاده مع ضيفتها بوليفيا في افتتاح مشوارها، ضمن تصفيات «مونديال 2026» في كرة القدم.

رغم ذلك، يأمل المهاجم الجديد لنادي الهلال السعودي، في الحفاظ على موقعه في تشكيلة «السيليساو»: «لست جاهزاً 100% بدنياً، لكن الرأس والجسد بحالة جيدة».

وتابع في مؤتمر صحفي في بيليم، حيث ستقام المباراة، ضمن التصفيات الأميركية الجنوبية: «ليست المرّة الأولى التي استدعي فيها إلى تشكيلة المنتخب، وأكون بحالة مماثلة، في سنوات ماضية، وصلت بحالة مشابهة، ولعبت 90 دقيقة، مهما كانت فترة الغياب نعرف كيف نمارس كرة القدم، إنها مثل ركوب الدراجة».

ولم يستهل اللاعب «31 عاماً» مشواره بعد مع الهلال السعودي، إثر انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس الماضي، بسبب «إصابة طفيفة»، بحسب مدربه البرتغالي جورجي جيزوس الذي شكّك في إمكانية خوض لاعبه الجديد مباراة بوليفيا.

تابع نيمار: «لست منزعجاً من حديث جورجي جيزوس، بل اعتبره محاولة للاعتناء بلاعبه، تعيّن علي خوض المباراة الأخيرة مع الهلال الجمعة الماضي، لكني تعرّضت لضربة في التمارين، ثم التحقت بالمنتخب الوطني».

وبحال خوضه مباراة بوليفيا «الجمعة»، سيكون بمقدور نيمار الانفراد بالرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ البرازيل، والذي يتقاسمه راهناً مع الأسطورة الراحلة بيليه «77 هدفاً»، وقال نيمار: «بالنسبة للجميع في البرازيل، بيليه هو ملك كرة القدم».

واستدعي نيمار لخوض مباراتي بوليفيا وبيرو «الثلاثاء في ليما»، بعد غيابه عن ثلاث مباريات ودية بسبب الإصابة.

خلال مونديال قطر الخريف الماضي، أقصيت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.