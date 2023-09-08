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خورفكان يتعاقد مع عبدالله ييف

خورفكان يتعاقد مع عبدالله ييف
8 سبتمبر 2023 16:45

فيصل النقبي (خورفكان) 

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تعاقدت شركة خورفكان لكرة القدم، مع الدولي الأوزبكي عبدالله ييف «26 عاماً»، لمدة عام، بعد الاتفاق مع ناديه السابق، ويتم الإعلان عن الصفقة، عقب وصول البطاقة الدولية من الاتحاد الأوزبكي.
ويلعب ييف في مركز الارتكاز، ويكمل قائمة أجانب «النسور»، ويأمل المدرب عبدالعزيز العنبري، في استنساخ التجربة الناجحة للأوزبكي شوكوروف مع الشارقة.
وخاض خورفكان ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية، حرص خلالها العنبري على تجربة لاعبيه، قبل إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عبدالعزيز العنبري
الشارقة
اتحاد كلباء
مصرف أبوظبي الإسلامي
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