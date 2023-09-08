السبت 9 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك تجتذب النخبة في هايدوك

كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك تجتذب النخبة في هايدوك
8 سبتمبر 2023 14:47

 


عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سفير بريطانيا لدى الدولة: قمة «العشرين» فرصة للتعاون مع الإمارات
خبراء مفرقعات يفحصون مركبة مشبوهة في إنجلترا


تنطلق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر بمضمار هايدوك بارك في المملكة المتحدة يوم السبت، بجائزة مالية قدرها 20000 جنيه إسترليني، وستكون هذه هي النسخة الثالثة من المسابقة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يقام السباق كجزء من سباق كأس هايدوك للسرعة للفئة الأولى.
ويأتي تنظيم السباق تشجيعا ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.
وتعد المهرة «زايدة عذبة» البالغة من العمر أربع سنوات، الأعلى تصنيفاً برصيد 95، ويشرف عليها المدرب فيليب كولنجتون الفائز بجميع السباقات الأربعة السابقة لهذا السباق، ثلاثة منها كانت لصالح راعيه الرئيسي، عذبة للسباقات، ويقودها الفارس تاج اوشيه.
وينافس بقوة «ابستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس اوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجيت التي تسعى لتسجيل فوزها الخامس على التوالي، وهناك وصيف العام الماضي والثالثة في 2021 الفرس «أبية عذبة»، التي يدربها بيتر هامرسلي لصالح فريق دلمون للسباقات، ويبلغ تصنيفها 95 ويقودها محمد تابتي، وهناك أيضاً المهرة «ماي فير» الفائزة حديثاً بمضمار برايتون.
وأعربت منظمة السباق العربي (ARO) عن سعادتها بالمشاركة الكبيرة والنوعية التي ستتنافس في بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة التي ستقام لمسافة الميل في هايدوك بارك.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة. 

مهرجان منصور بن زايد للخيول
بريطانيا
الخيول
سباقات الخيول
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
جاكسون.. «الأزمنة الأفضل»
الرياضي
جاكسون.. «الأزمنة الأفضل»
اليوم 11:33
مصر تعرب عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال
عربي ودولي
مصر تعرب عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال
اليوم 11:24
«الألمانية» تُعيد كين إلى المدرسة!
الرياضي
«الألمانية» تُعيد كين إلى المدرسة!
اليوم 11:23
المغرب: الزلزال الذي ضرب المملكة الأعنف منذ قرن
عربي ودولي
المغرب: الزلزال الذي ضرب المملكة الأعنف منذ قرن
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©