كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك تجتذب النخبة في هايدوك



عصام السيد (أبوظبي)



تنطلق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر بمضمار هايدوك بارك في المملكة المتحدة يوم السبت، بجائزة مالية قدرها 20000 جنيه إسترليني، وستكون هذه هي النسخة الثالثة من المسابقة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يقام السباق كجزء من سباق كأس هايدوك للسرعة للفئة الأولى.

ويأتي تنظيم السباق تشجيعا ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

وتعد المهرة «زايدة عذبة» البالغة من العمر أربع سنوات، الأعلى تصنيفاً برصيد 95، ويشرف عليها المدرب فيليب كولنجتون الفائز بجميع السباقات الأربعة السابقة لهذا السباق، ثلاثة منها كانت لصالح راعيه الرئيسي، عذبة للسباقات، ويقودها الفارس تاج اوشيه.

وينافس بقوة «ابستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس اوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجيت التي تسعى لتسجيل فوزها الخامس على التوالي، وهناك وصيف العام الماضي والثالثة في 2021 الفرس «أبية عذبة»، التي يدربها بيتر هامرسلي لصالح فريق دلمون للسباقات، ويبلغ تصنيفها 95 ويقودها محمد تابتي، وهناك أيضاً المهرة «ماي فير» الفائزة حديثاً بمضمار برايتون.

وأعربت منظمة السباق العربي (ARO) عن سعادتها بالمشاركة الكبيرة والنوعية التي ستتنافس في بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة التي ستقام لمسافة الميل في هايدوك بارك.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.