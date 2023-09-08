ماريجا يجتاز «الفحص الطبي» وألكاسير في «مهب الريح»!



علي معالي (دبي)



اجتاز المالي موسى ماريجا الفحص الطبي، قبل التوقيع رسمياً مع الشارقة، حيث ينتظر اللاعب الكثير من المهام الصعبة التي حاول الجهاز الفني إيجاد حلول لها خلال الفترة الماضية، ولم يستطع الإسباني باكو ألكاسير القيام بها، وأصبح في «مهب الريح» في الوقت الراهن، خاصة أن ماريجا يحل بدلاً منه في القائمة المحلية والآسيوية.

ويقف الشارقة أمام «معضلة جديدة» بإيجاد حل مع ألكاسير قبل 21 سبتمبر الجاري، وهو موعد غلق باب الانتقالات الصيفية.

ويعتبر انضمام ماريجا مكسباً كبيراً لـ «الملك» في الوقت الراهن، خاصة أن اللاعب يملك خبرات كبيرة في ملاعب الخليج، من خلال تجربته الناجحة مع الهلال السعودي في الموسمين الماضيين، إضافة إلى خبرته الأوروبية مع أندية مختلفة، سواء في البرتغال مع بورتو لسنوات طويلة، وماريتيمو، وجيماريش، وقبلها إميان الفرنسي.

ومع ماريجا ومن قبله التعاقد مع تيجالي، أصبح هجوم «الملك» قوياً، سواء على المستوى المحلي أو القاري، وتنتظر جماهير الفريق من اللاعبين عودة الفريق إلى منصات التتويج، ليس هذا فحسب، بل المنافسة بقوة قارياً، خاصة أن مجموعة الشارقة في دور المجموعات ليست قوية، بل متوازنة وتضم معه السد القطري، وناساف الأوزبكي، والفيصلي الأردني.

وأصبح هجوم الشارقة في الفترة المقبلة يمثل بالفعل «قوة ضاربة»، ليس فقط بوجود ماريجا وتيجالي، ولكن معهما البرازيلي كايو لوكاس، إضافة إلى الثنائي المقيم الخطير لوان بيريرا وعثمان كمارا، ووجود ثنائي يجيد التمريرات الحاسمة، هما ميراليم بيانيتش البوسني، والتونسي فراس بالعربي.