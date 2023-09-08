سباق «الحلم والطموح» في دوري الدرجة الأولى

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



ينطلق يوم السبت مشوار المنافسة، في دوري الدرجة الأولى، لموسم 2023- 2024 الذي يشهد مشاركة 17 نادياً للموسم الثاني على التوالي، في سباق مثير لبطل ووصيف النسخة المرتقبة، نحو الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة «أدنوك للمحترفين»، في الموسم المقبل 2024 - 2025، في الوقت الذي تسعى فيه الفرق المتنافسة، لتجنب شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويشهد اليوم الأول لسباق الدوري الذي يمتد على مدار أكثر من 250 يوماً، حتى مايو المقبل، إقامة 4 مباريات في افتتاح «الجولة الأولى»، تجمع الجزيرة الحمراء والظفرة على ملعب الأول استاد سعود بن صقر القاسمي، دبا الحصن والعروبة، الحمرية وجلف أف سي، العربي وجلف يونايتد على استاد شباب الأهلي بالعوير.

وتستكمل الجولة مساء الأحد بمباريات مسافي والتعاون، الرمس والذيد، الفجيرة وسيتي، مصفوت ويونايتد، فيما سيكون دبا العائد حديثاً لدوري الأولى في «راحة».

وعلى غرار الموسم الماضي الذي شهد إعادة نظام الهبوط، تقام مسابقة دوري الأولى في الموسم الجديد من دورين بنظام الذهاب والإياب، وتُلعب المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولاً في جدول المباريات، فيما يستثنى فريق واحد للراحة في كل جولة من جولات المسابقة، ويتأهل بطل ووصيف الدوري بنهاية الموسم إلى «دوري المحترفين»، فيما يهبط الناديان الحاصلان على المركزين الأخيرين في جدول الترتيب إلى مصاف دوري الثانية بنهاية الدوري.

وتشهد نسخة الموسم الحالي 2023- 2024، المشاركة الأولى لفريقي جلف يونايتد ويونايتد، بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي 2022- 2023، في الوقت الذي يتسلح فيه الرباعي دبا والظفرة «الهابطين من المحترفين بنهاية الموسم الماضي»، بجانب الفجيرة والعروبة، بخبرة اللعب في مواسم ماضية في «دوري المحترفين».

ويرفع دوري الأولى مع انطلاقة موسمه الجديد «لواء المدرب المواطن»، حيث تميل كفة الحضور لمصلحة الكادر الوطني، بما نسبته 58%، بوجود 10 مدربين مواطنين في الإشراف الفني على الأندية، بقيادة عبدالله مسفر، مدرب الظفرة الحالي، الذي قاد فريقه السابق حتا إلى «دوري المحترفين»، فيما أمن دبا على استمرار مدربه حسن العبدولي بعد هبوط الفريق.



واستعان الجزيرة الحمراء بخدمات المتميز عيد باروت صاحب الخبرات السابقة مع منتخبات المراحل السنية وأندية الإمارات، الوصل، النصر، الشعب، الفجيرة في دوري المحترفين، فيما تعاقد الرمس مع معتز عبدالله، والذيد مع جمال الحساني، والحمرية مع محمد إسماعيل، وأعاد مصفوت مدربه السابق عبدالغني المهري لقيادة الفريق، وضمت القائمة أيضاً المدربين المستمرين مع أنديتهم الحالية بدر طبيب «التعاون»، محمد البلوشي «سيتي»، محمد الحوسني «الفجيرة».

في المقابل، يشهد الدوري وجود 7 مدربين أجانب هم التونسي عثمان النجار «دبا الحصن»، البرتغالي برونو بيريرا «العروبة»، الجزائري فؤاد بومضل «العربي»، المغربي إبراهيم بفود «مسافي»، المصري محمد رمضان «جلف أف سي»، الويلزي نيل تايلو «جلف يونايتد»، الفرنسي لوفيل جوهان «يونايتد».

واعتمدت أندية الأولى التي تستهل منافسات الموسم الجديد للمرة الثانية على التوالي من بوابة دوري الأولى، في ظل تأخير انطلاق التصفيات التمهيدية للكأس الأغلى، على برنامج المعسكرات الداخلية والخارجية في إطار التحضير لانطلاق الدوري.

وأقامت 9 من أندية الأولى معسكرات خارجية خلال الصيف الحالي، وشملت دبا الحصن، مصفوت، الحمرية، دبا، الذيد، الظفرة، الفجيرة، العروبة، يونايتد، فيما اعتمدت بقية الأندية الثماني على برنامج التحضيرات في المعسكرات الداخلية وشملت جلف أف سي، العربي، الجزيرة الحمراء، سيتي، مسافي، الرمس، التعاون، جلف يونايتد.



مباريات السبت



الجزيرة الحمراء – الظفرة 17:40

دبا الحصن – العروبة 17:40

الحمرية – جلف أف سي 17:45

العربي – جلف يونايتد 17:45

مباريات الأحد



مسافي – التعاون 17:40

الرمس – الذيد 17:40

الفجيرة – سيتي 17:40

مصفوت – يونايتد 17:45





قيد وتسجيل اللاعبين

30 لاعباً في قائمة النادي

16 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة الجوازات وأبناء المواطنات مواليد 2007 وما قبل

4 لاعبين أجانب حداً أقصى شريطة أن يكون اثنان منهم تحت 23 مواليد 2000 وما فوق

10 لاعبين في فئة المقيمين ومواليد الدولة

9 لاعبين من الأجانب والمقيمين والمواليد في قائمة المباراة

6 لاعبين من فئات غير المواطنين في الملعب

1 يسمح بمشاركة حارس مرمى من أبناء المواطنات وحملة الجوازات والمواليد

1 يسمح بتسجيل ومشاركة حارس واحد فقط من فئة المقيمين



مال الله.. «عميد المخضرمين»



للموسم الثاني على التوالي، يقود عبدالله مال الله مدافع التعاون «40 عاماً»، قائمة المخضرمين في «دوري الدرجة الأولى»، بعدما شارك أساسياً في 28 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي.

ويعد مال الله الذي سبق له اللعب لأندية الإمارات، العين، الوصل، دبي، الفجيرة، عجمان، وصولاً إلى محطته الحالية مع التعاون ثاني أكبر لاعب مواطن مقيد في قوائم أندية اتحاد الكرة للموسم الحالي -حتى الآن- بعد إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة.

وتضم قائمة «مخضرمي الهواة» أسماءً متميزة إلى جانب مال الله، من بينهم علي راشد النعيمي حارس الذيد «39 عاماً»، سالم عبدالله حارس مسافي «39 عاماً»، خليفة القايدي «الذيد»، خالد الريامي «دبا الحصن»، والرحالة عادل صقر «37 عاماً» والمنتقل حديثاً لصفوف جلف يوناتيد الصاعد حديثاً إلى الأولى.





6 أندية تغلق ملف الأجانب و11 على خط الانتظار



يشغل ملف اللاعبين الأجانب الحيز الأكبر في «الترتيبات الأخيرة» لانطلاق موسم دوري الدرجة الأولى، بعدما اقتصر قيد الأجانب الأربعة على 6 أندية فقط، قبل ساعة على البداية الرسمية للمنافسات، وضمت قائمة الأندية التي أكملت تعاقدات الأجانب الذيد، الفجيرة، دبا الحصن، مصفوت، سيتي، جلف يونايتد.

في المقابل تسابق إدارات 11 نادياً الزمن لإكمال ملف تعاقدات الأجانب، في ظل استمرار باب القيد لـ «الميركاتو الصيفي» حتى 21 سبتمبر الجاري، وتتيح اللوائح للأندية التعاقد مع 4 لاعبين أجانب حداً أقصى، شريطة أن يكون من بينهم لاعبان اثنان تحت 23 عاماً «مواليد 2000 وما فوق».

ويبرز في قائمة الأجانب المقيدين للموسم الحالي، السنغالي محمد ديوب مهاجم العروبة، والبرازيلي واندرسون كوستا مهاجم دبا المنتقل من الإمارات، بجانب زميله الأرجنتيني كوردوبا والمنتقل إلى «النواخذة»، بعد تألقه في الموسم الماضي مع الجزيرة الحمراء، والدولي السوري مارديك مرديكان الذي يواصل مشواره للموسم الثاني مع الحمرية.

