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الجولة الثانية تحدد ملامح نهائي كأس اليد

الجولة الثانية تحدد ملامح نهائي كأس اليد
8 سبتمبر 2023 12:30

 
رضا سليم (دبي) 

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تشهد كأس الاتحاد لكرة اليد للرجال، السبت، جولة جديدة من الدور التمهيدي للبطولة الأولى هذا الموسم، حيث يلتقي الوصل مع الشارقة بصالة «الإمبراطور»، ودبا الحصن مع شباب الأهلي بصالة الحصن، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، فيما يلتقي الجزيرة مع مليحة بصالة «فخر أبوظبي»، والعين مع النصر بصالة «البنفسج» في المجموعة الثانية. 
وتحدد الجولة الثانية ملامح طرفي المباراة النهائية، طبقاً لنظام البطولة، حيث يتأهل الأول من كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تقام 16 سبتمبر الجاري، خاصة أن الجولة الأولى شهدت مفاجآت من «العيار الثقيل»، بفوز دبا الحصن على الوصل 20-19، في المجموعة الأولى، وأيضاً فوز مليحة على النصر 24-19، فيما فاز الجزيرة على العين 20-19، والشارقة على شباب الأهلي 21-18.
وربما تشهد الجولة الثانية وداع فريقين من كل مجموعة، والابتعاد عن المنافسة على الصدارة، في حال خسارة الوصل أمام الشارقة يخرج بعيداً عن المنافسات، وتصبح مواجهته الأخيرة أمام شباب الأهلي «تحصيل حاصل» له، بينما في حال فوزه على الشارقة يعيد المنافسة على صدارة المجموعة إلى الملعب من جديد، وهو ما ينطبق على مباراة دبا الحصن وشباب الأهلي، لأن خسارة «الفرسان» في مباراة ثانية تبعد الفريق عن المنافسة، بينما فوز شباب الأهلي تجعله ينتظر الجولة الأخيرة، وما تسفر عنه مباراة الشارقة مع دبا الحصن.
ولا يختلف الحال كثيراً في المجموعة الثانية التي يتصدرها مليحة، بفارق الأهداف عن الجزيرة، والمواجهة بينهما على الصدارة، والفائز منهما يتصدر المجموعة، ولكنه ينتظر الجولة الأخيرة، فيما تكون المواجهة بين العين والنصر، في محاولة تعويض خسارة الجولة الأولى والعودة إلى السباق. 
المثير أن نظام البطولة يحدد فقط أول كل مجموعة للنهائي، ولم يترك الفرصة للعب نصف النهائي، وتتعامل لجنة المسابقات مع البطولة على أنها افتتاحية مبسطة للموسم، وتجهيز للفرق، وبعدها «السوبر» 22 سبتمبر قبل أن تبدأ كأس الإمارات في أكتوبر، ومن بعدها الدوري 11 نوفمبر.

كرة اليد
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الوصل
دبا الحصن
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