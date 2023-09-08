«الإمبراطور» يدخل اختبار «منح الدقائق»



مراد المصري (دبي)



يخوض الوصل «ودية» مع كيرلا باسترز، يوم السبت، على استاد زعبيل في دبي، ويسعى «الإمبراطور» لتحويلها إلى تجربة «منح الدقائق» لأكبر عدد من اللاعبين، من أجل الحفاظ على الجاهزية البدنية، خلال «التوقف الدولي».

ويتطلع المدرب الصربي ميلوش، لمنح الفرصة للاعبين الذين لعبوا دقائق أقل، في أول ثلاث مباريات خلال الموسم، خصوصاً أن هناك 5 لاعبين حالياً في معسكر المنتخب الوطني، منهم فابيو ليما وعلي صالح وعلي سالمين عبد الرحمن صالح الذين شملتهم قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في أول مباراتين بـ «دوري أدنوك للمحترفين» تحديداً.

وتعد المواجهة فرصة لظهور لاعبين مثل سياكا وأداما ديالو وحسن إبراهيم وعمر عبد الرحمن الذين خاضوا دقائق محدودة، ولكنها مؤثرة في انطلاق الموسم، ويتطلع المدرب لمواصلة النسق التصاعدي في الوصول إلى جاهزيتهم، بالنظر إلى أن مشوار الموسم طويل، ويتطلب أكبر عدد من اللاعبين لخوض مختلف البطولات.

من جانبه، تلقى كيرلا استقبالاً كبيراً من الجماهير الهندية، مع وصوله إلى دبي، حيث بدأ تدريباته، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد في بلاده، واختار إقامة المعسكر هنا، من أجل الترويج لتدشين انطلاقته الجديدة، إلى جانب توافر المنشآت الحديثة التي تجذب الفرق والمنتخبات من حول العالم لاختيار الإمارات وجهة لها للتحضير قبل وأثناء الموسم.