8 ميداليات للكاراتيه في «غرب آسيا»

علي معالي (دبي)



حصد منتخب الكاراتيه 8 ميداليات، في بطولة غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 9 دول، وتوزعت الميداليات بواقع ذهبيتين وفضية، و5 ميداليات برونزية، وتُوج بالذهبية ملك عبدالله في وزن 47 كجم ضمن فئة الناشئات في الكوميتيه، وخديجة الجسمي في وزن 54 كجم للمسابقة نفسها، وفازت بالفضية شيخة اليافعي في فئة الناشئات لـ «الكاتا».

وذهبت الميداليات البرونزية إلى راشد خليل وزن تحت 63 كجم، وعلي صالح وزن تحت 70 كجم، في فئة الناشئين للكوميتيه، وعبد الله العامري وزن فوق 76 كجم في فئة الشباب للكوميتيه، وحصل محمد عبدالغني على برونزيتين في الكاتا، الأولى في فئة تحت 21 سنة والثانية في فئة الرجال.

واستقبل البعثة في مطار الشارقة الدولي، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من مسؤولي شباب الأهلي واتحاد كلباء، وترأس البعثة المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، عضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا، وضمت المدربين نادر بيجي ومحمد أنسي، و8 لاعبين ولاعبات.

وأبدى اللواء الرزوقي سعادته بالإنجاز، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها البطولة، وقال: «نتائج المنتخب ثمرة لجهد الأندية مع اللاعبين، ودعم مجلس إدارة الاتحاد، وما حدث في غرب آسيا مؤشر أننا نملك مجموعة متميزة من العناصر القادرة على تقديم الأفضل دائماً للرياضة الإماراتية في المحافل الخارجية».

وأشاد المهندس حميد شامس، رئيس البعثة بالإنجاز، وقال: «كان الالتزام هو الشعار الخاص بكل اللاعبين، وحصلنا إلى جانب الميداليات المختلفة على خبرات كبيرة يستفيد منها هذا الجيل في رسم مستقبل أفضل للكاراتيه الإماراتي».