«الكاف» يحسم استضافة كأس أفريقيا 2025 و2027



القاهرة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه سيحسم مكان إقامة نسختي كأس أفريقيا 2025 و2027، في أعقاب اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة 27 سبتمبر الجاري.

وقال رئيس «الكاف» الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، في أعقاب جلسة للجنة التنفيذية: نلتقي مرة أخرى في القاهرة 27 سبتمبر، لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن البلدين الذين سيمنح لهما استضافة كأس أمم أفريقيا 2025 و2027.

وأضاف: كما تستضيف الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، في الأسابيع المقبلة، الاجتماع الأول لاتحاد الأندية الأفريقية الذي يمثل أكثر أندية كرة القدم نجاحاً وأكبر أندية كرة القدم في أفريقيا.

ويتنافس المغرب والجزائر حول استضافة نسخة 2025، والتي تم سحب تنظيمها من غينيا في أكتوبر الماضي، بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة التي تضم 24 منتخباً، وتأجل البت بهذا الشأن مرات عدة.

وإلى جانب البلدين المغاربيين، ترشّحت زامبيا، فضلاً عن ملف مشترك بين نيجيريا وبنين. وبالنسبة إلى نسخة 2027 ترشّحت الجزائر أيضاً، حيث تتنافس إذا لم تنجح في استضافة النسخة 2025، مع ملفات لكل من مصر وبوتسوانا، وآخر مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.