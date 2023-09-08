النرويج يكسب الأردن بـ «نصف درزن»

عمان (أ ف ب)

تعرض منتخب الأردن لخسارة قاسية أمام نظيره النرويجي بـ «سداسية» نظيفة، في المباراة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين على استاد أوليفال في العاصمة أوسلو.

ونجح المنتخب النرويجي بفرض سيطرته على مجريات اللقاء، رغم غياب نجمه أرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي توج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وتقدم المنتخب النرويجي برباعية في الشوط الأول، سجلها انطونيو نوسا «11» وكريستوفر أجر «23»، ويورجن ستراند لارسن «32»، وفريدريك اندي بيوركان «41»، وفي الشوط الثاني أضاف براد فاين الهدف الخامس «80»، وهوجو فيتلسين الهدف السادس «90».

وكانت المباراة الظهور الأول لمنتخب الأردن، بقيادة المدرب المغربي حسين عموتا الذي تسلم المهمة أواخر شهر يونيو الماضي خلفاً للعراقي عدنان حمد.

ويغادر منتخب الأردن إلى أذربيجان لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء القادم في مباراته الودية الثانية خلال فترة أيام «الفيفا» المعتمدة.

كما تدخل مباراتا النرويج وأذربيجان، في إطار تحضيرات منتخب الأردن للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، والتي تنطلق أواخر العام الجاري، حيث أوقعته قرعة الدور الثاني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات، السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حل منتخب «النشامى» في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023 التي تقام مطلع العام القادم في قطر، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.