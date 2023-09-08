بيدري يثير الخوف في «البارسا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يتوقع الجهاز الطبي لبرشلونة، أن يمتد غياب بيدري «20 عاماً» عن «المستطيل الأخضر» لمدة شهرين على الأقل، مثلما غاب في فبراير الماضي، بسبب الإصابة في مباراة إياب دور الـ 32 للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز «الشياطين» 2-1، وتأهله إلى ثمن النهائي، وكانت الإصابة عضلية أيضاً، أما الإصابة العضلية الجديدة التي يُعالج منها بيدري منذ أكثر من 15 يوماً، في الفخذ، ولا تقل خطورة عن سابقتها.

وبناءً على هذه المعطيات، حدد برشلونة عودة بيدري، بالتزامن مع مباراة بلباو في الدوري الإسباني «الليجا» 22 أكتوبر المقبل، ما يعني غيابه شهرين كاملين، وربما أكثر، ليفقد الفريق جهوده خلال عدد غير قليل من المباريات، وهي ريال بيتيس 16 سبتمبر، وسيلتا فيجو 23 سبتمبر، وريال مايوركا 26 سبتمبر، وإشبيلية 29 سبتمبر، وغرناطة 8 أكتوبر وبلباو، إلى جانب أول جولتين من دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وتأمل إدارة «البارسا» أن يكون بيدري جاهزاً تماماً قبل «كلاسيكو الأرض» أمام ريال مدريد 29 أكتوبر، والمتوقع أن تكون «حامية الوطيس».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية موالية لـ «الكتالوني»، أن بيدري يبذل كل جهده، من أجل المشاركة في «الكلاسيكو»، لما يمثله من أهمية قد تصنع الفارق في صراع المنافسة على صدارة «الليجا».

وأضافت المصادر نفسها أنه إذا تحسنت حالة بيدري، قبل موعد «الكلاسيكو»، وأستطاع أن يشارك فعلاً في مباراة بلباو التي تسبقه بأسبوع، والتي تمثل «البروفة الأخيرة» قبل القمة «المدريدية البرشلونية»، فإن ذلك يثلج صدر تشافي هيرنانديز المدير الفني الذي يعول كثيراً على وجود بيدري في الفريق، لأنه يمثل أحد أهم مفاتيح اللعب التي لا غنى عنها في «الكتالوني»، لما يتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة وقدرة على تسجيل الأهداف وصناعة اللعب.

بدأ بيدرو جونزاليس لوبيز الشهير بـ «بيدري»، والمولود في 25 نوفمبر 2002، مسيرته الاحترافية في لاس بالماس موسم 2019-2020، وانتقل إلى برشلونة في «صيف 2020»، ولعب لمنتخبات الشباب الإسبانية تحت 17 و18 و19 و21 و23 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2021.