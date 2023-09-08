سابالينكا ترفض «السقوط الوشيك» في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (أ ف ب)

قاتلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، وقلبت هزيمة وشيكة أمام الأميركية ماديسون كيز المصنفة سابعة عشرة، قبل أن تتغلب عليها 0-6 و7-6 و7-6، وتبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس.

وضربت سابالينكا «25 عاماً» التي ترتقي الاثنين إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات، موعداً مع الأميركية الأخرى كوكو جوف «19 عاماً» المصنفة سادسة التي تغلبت على التشيكية كارولينا موخوفا العاشرة 6-4 و7-5.

وتبحث سابالينكا عن لقبها الكبير الثاني بعد تتويجها في أستراليا مطلع السنة.

وقالت سابالينكا المصنفة ثانية «لقد قدَمَت أداءً رائعاً، لقد كان مستوى آخر منها، بطريقة ما، لا أعرف كيف قلبتُ هذه المباراة».

وأضافت «إن الوصول إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الأولى يعني الكثير حقاً».

وشهدت المباراة لحظات غضب من سابالينكا تبادلتها مع فريقها التدريبي، قبل أن تظهر ابتسامتها في وقت متأخر من شوط كسر التعادل الحاسم.

وكانت جوف قد تغلبت على موخوفا في مباراة توقفت لمدة 49 دقيقة بسبب متظاهرين من أجل المناخ، وبلغت ابنة الـ 19 عامًا أول نهائي لها في «فلاشينج ميدوز».

وتبحث جوف التي أصبحت أصغر لاعبة أميركية تبلغ نهائي البطولة منذ سيرينا ويليامز عام 1999، عن لقبها الكبير الأول.