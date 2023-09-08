«النجوم السوداء» إلى «نهائيات الكان»



أكرا (أ ف ب)

انتزعت غانا تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، بعدما قلبت تأخرها بهدف أمام ضيفتها أفريقيا الوسطي إلى فوز 2-1 على ملعب «بابا يارا» في كوماسي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات.

وحسمت أنجولا البطاقة الثانية عن المجموعة عينها بتعادلها مع ضيفتها مدغشقر سلباً في مدينة لوبانجو.

في المباراة الأولى، خطف المنتخب الضيف إصابة السبق عبر لاعب إميان الفرنسي لويس مافوتا الذي تلقى تمريرة أمامية طويلة من زميله لاعب سسكا صوفيا البلغاري آموس يوجا انفرد وسجل بسهولة في شباك الحارس لورانس آتي زيجي «25».

وقبل انتهاء الشوط الأول، ترجم لاعب وسط وستهام يونايتد الإنجليزي محمد قدوس أفضلية «بلاك ستارز» مدركاً التعادل بتسديدة بعيدة من ركلة حرة مباشرة أخطأ حارس أفريقيا الوسطى جيوفري ليمبي في تقديرها «43».

وفي الدقائق الأخيرة منح مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي إرنست نواماه غانا الفوز وصدارة المجموعة بمتابعته عرضية لاعب بورنموث أنطوان سيمينيو «87».

وتصدرت غانا الترتيب النهائي برصيد 12 نقاط، أمام أنجولا التي رفعت رصيدها إلى 9 نقاط، ثم أفريقيا الوسطى ثالثة بـ7 نقاط، وأخيراً مدغشقر ولها 3 نقاط.

وقاد المدرب الجزائري عادل العمروش منتخب تنزانيا إلى اللحاق بركب المتأهلين إلى النهائيات، بعدما عاد بنقطة التعادل من مواجهة منتخب بلاده الجزائر بنتيجة سلبية في عنابة ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وهذه المرة الثالثة تبلغ فيها تنزانيا النهائيات، بعدما حلت ثانية في المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما تتصدر الجزائر برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل، وجاءت أوغندا ثالثة بسبع نقاط، إثر فوزها على مضيفتها النيجر 2-0 في مدينة مراكش المغربية المعتمدة أرضاً للنيجر، والتي أنهت التصفيات في ذيل ترتيب المجموعة بنقطتين.

وقاد البديل يوسف المساكني تونس إلى التغلب على بوتسوانا 3-0 على ملعب «حمادي العقربي» في رادس ضمن المجموعة العاشرة.

وبعد شوط سلبي الأداء من جانب «نسور قرطاج»، انتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني، إثر تبديلات المدرب جلال القادي، وسجل الثلاثية المدافع البوتسواني ألفورد فيلافي خطأ في مرماه «60»، والمساكني «82 و94».

ورفع المساكني رصيده الدولي إلى 20 هدفاً وبات أفضل هداف في تاريخ «نسور قرطاج» بالتساوي مع عادل السليمي.

وضمنت تونس صدرة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق المواجهات أمام غينيا الاستوائية، وتأتي بوتسوانا ثالثة بأربع نقاط وليبيا أخيرة بالرصيد عينه.