513 لاعباً في بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم في (321 سبورتس) منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب التي تقام بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن افتتاحية أجندة موسمه الحافل بالأنشطة والمسابقات الهادفة لتطوير مسيرة اللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها.

وشهد يوم أمس الأول اكتمال عمليات الفحص الطبي والميزان للمشاركين كافة في منافسات البطولة، حيث تم تقسيم العدد الكبير المشارك في البطولة، والذي بلغ 513 لاعباً ولاعبة من 49 نادياً، على 3 مراكز في أبوظبي بفندق دوست ثاني بأبوظبي، وفندق انتركونتينتال فيستفال سيتي بدبي، و«هيلتون جاردن إن رأس الخيمة»، إذ شهدت المراكز الثلاثة إقبالاً كبيراً من المشاركين والأندية كافة، وتمت عمليات الميزان والفحص الطبي بكل انسيابية وسهولة، وأعلن جميع المشاركين جاهزيتهم لمنافسات الحدث التي تنطلق اليوم بالدور التأهيلي، وتبدأ من الساعة 2 ظهراً وتمتد حتى الثامنة مساء، وفي اليوم الثاني تنطلق المنافسات من الساعة 12 وحتى 8 مساءً، وفي اليوم الختامي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 7 مساءً.

وتشهد البطولة مشاركة مميزة أكدت مكانة قاعدة اللعبة وحضورها القوي مع أولى بطولات الموسم الجديد، حيث تم تقسيم المشاركين البالغ عددهم 513 على 6 فئات عمرية (8-9 سنوات)، (10-11 سنة)، (12-13 سنة)، (14-15 سنة)، (16-17 سنة)، (17-23 سنة).

الجدير بالذكر أن البطولة تقام ضمن برامج اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج وخططه التطويرية الطامحة لتحقيق التقدم في مسيرة ومنظومة المواي تاي داخل الدولة.