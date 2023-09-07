كأس نائب رئيس الدولة للسلة: النصر يتحدى الشارقة والوصل يلتقي شباب الأهلي

علي معالي (دبي)

تقام اليوم مباراتان في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، يلتقي في «الأولى» النصر مع الشارقة ضمن المجموعة الثانية في الساعة السابعة مساءً، على صالة الوصل في زعبيل بدبي، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً، يلعب الوصل مع شباب الأهلي بالمجموعة الأولى على صالة النصر.

ويتحدد من خلال المباراتين المتأهل إلى «المربع الذهبي»، وفوز أي فريق من الأربعة يجد نفسه في الدور نصف النهائي، على أن يخوض الخاسر جولة أخرى من المباريات في ربع النهائي.

في اللقاء الأول، ستكون المواجهة لها طابع خاص، نظراً لرغبة الطرفين في قطع خطوة مهمة نحو لقب البطولة، ليكون أولى محطات الانتصار في الموسم الجديد الذي يشهد تغييرات مختلفة، سواء من ناحية اللاعبين، أو المدربين، وكذلك عدد البطولات في موسم مزدحم بالأحداث، وخلال الموسم الماضي كانت نسبة انتصارات «العميد» على «الملك» هي الأكثر في مختلف المسابقات، ويسعى المدرب حسام الوكيل للاستمرار في نهج الفوز، رغم غياب «الثنائي» حسن عبدالله ومامادو لأسباب مختلفة، وكان النصر قد بدأ مشواره بالفوز على الظفرة. وفي المقابل، سيكون «الملك» مدجج بالنجوم تحت قيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم الذي حقق هو الآخر الفوز على الظفرة.

وفي المباراة الثانية، يخطط شباب الأهلي إلى السير خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقبه، معتمداً على خليط يجمع بين الشباب والخبرة، وفي الوقت نفسه مدرب جديد، وهو نفس المنطق الذي يفكر به الوصل، وحقق الفريقان الانتصار على البطائح، مما جعل كل منهما يحصل على نقطتين.

وتقام البطولة بنظام المجموعتين، تضم كل منها 3 فرق، بعد انسحاب الوحدة، والمتصدر لكل مجموعة يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، على أن يلتقي ثاني المجموعة الأولى، مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الثانية، مع ثاني المجموعة الأولى، لتحديد المتأهل إلى «المربع الذهبي»، ويُسدل الستار على البطولة 17 سبتمبر الجاري، وتضم المجموعة الأولى شباب الأهلي، الوصل، البطائح، والثانية الشارقة، النصر، والظفرة.