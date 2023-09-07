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هافيرتز يأسف لعدم الدعم!

هافيرتز يأسف لعدم الدعم!
7 سبتمبر 2023 18:59

 
فولفسبورج (د ب أ) 

أبدى كاي هافيرتز، لاعب وسط المنتخب الألماني لكرة القدم، أسفه لقلة الدعم الجماهيري من جانب مشجعي المنتخب الألماني، وقال إن الفريق بدا وكأنه وحيد في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وقال هافيرتز، في مؤتمر صحفي: بالنسبة لنا كلاعبين الجماهير مهمة للغاية، لأنهم يمنحوننا القوة، حينما نرى دعم جماهير البلاد الأخرى، في رأيي، أرى أننا افتقدنا ذلك نوعاً ما. وأضاف: الجماهير هي اللاعب رقم 12، لاعبو كرة القدم يحتاجون للدعم في الأوقات السيئة، ونحن لا نشعر بذلك «الدعم الجماهيري» بنسبة 100 بالمئة في كل الأوقات، لكننا نرغب في عودة الجماهير مرة أخرى إلينا، من خلال تقديم أداء جيد، هذا سيحدث فقط مع تحقيق الانتصارات. 

وخرج المنتخب الألماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم في قطر العام الماضي، وذلك للنسخة الثانية على التوالي، ولا يبدو أن الفريق قد تعافى بعد من ذلك، حيث حقق فوزاً واحداً فقط في خمس مباريات خلال العام الجاري، وخسر ثلاث مرات. ويتعرض هانزي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، لضغط هائل وذلك قبل أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وستكون مواجهتا اليابان بعد غد السبت، وفرنسا يوم 12 سبتمبر الجاري، حاسمتين لمستقبله مع الفريق. 

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واعترف لاعب الوسط جوليان براندت بأن الجماهير أصبحت تهتم أكثر بالمنتخب الألماني بسبب مروره بمرحلة سيئة، لكنه شدد على أن فليك يركز على التحضيرات قبل مواجهة اليابان. 

وقال براندت: كان لديه الكثير من الأمور التي يعتني بها في الأسابيع والأشهر الماضية، أعتقد أنه يقوم بعمل رائع في هذه الفترة، إنه واضح في محادثاته معنا، وأرى أنه يدرك جيداً ما يريده.

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