مواني مستعد للتضحية بحياته!

باريس (د ب أ)



أكد المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني «24 عاماً» أهمية ناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي بالنسبة له، وأنه على استعداد للتضحية بحياته من أجل مصلحة الفريق.

وضغط كولو مواني بقوة في اتجاه الرحيل من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى سان جيرمان الفرنسي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية مباشرة، وذلك من خلال إضرابه عن التدريب.

وقال اللاعب، في تصريحات إلى قناة ناديه التلفزيونية: «سأكون على استعداد للموت من أجل قميص النادي»، مشيراً إلى أنه يعلم جيداً أن النادي يرغب في الفوز بالكثير من البطولات. وقبل غلق باب الانتقالات مباشرة، انتقل كولو مواني إلى سان جيرمان، مقابل 95 مليون يورو للنادي الألماني، فيما أبدى مشجعو آينتراخت عدم رضاهم عن هذه الصفقة.

وقال كولو مواني: «إنني في غاية السعادة، وفخور للغاية بتواجدي هنا، سان جيرمان هو النادي الذي شجعته منذ طفولتي، إنني الآن في مدينتي، ولهذا، أردت بذل كل ما باستطاعتي لأكون هنا، من الجيد دائما أن تعود إلى جذورك، وأن تحاول الوصول لأبعد ما يكون مع النادي الذي تحبه».

وينتظر كولو مواني انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي، لبدء مشاركاته مع سان جيرمان في المباريات، من خلال المواجهة المرتقبة مع نيس في 15 سبتمبر الحالي، وقال اللاعب: «إنني في غاية الشغف، لا يمكنني الانتظار حتى ألعب بهذا القميص».