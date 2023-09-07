بتوجيهات أحمد بن محمد.. «دولي الصقور» يعلن المشاركين في كأس الاتحاد



دبي (وام)



كشف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، عن الفرق المشاركة، في النسخة الأولى، من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للفرق الدولية لمسافة 400 متر، والتي تقام 14 ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركة دولية واسعة من جهات معنية بالصقور من أعضاء الاتحاد الدولي المؤسسين والرياضيين، بواقع 16 فريقاً من 15 دولة.

ويأتي الإعلان عن الفرق المشاركة في الحدث الدولي البارز والأول من نوعه، بعد توجيه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، باعتماد إقامة الكأس الدولية في وقت سابق من العام الجاري، لتعزيز مسيرة رياضة الصقور عالمياً وفتح المجال أمامها للانتشار والتوسع، وتأسيس قاعدة ضخمة من ممارسيها بمختلف الفئات والشرائح العمرية.

وأكد راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، أن انطلاق النسخة الأولى من الكأس الدولي، بتوجيهات سمو رئيس الاتحاد الدولي، يأتي تعزيزاً للريادة العالمية لرياضة الصقور، ونشر ثقافة ممارستها على الأصعدة كافة بما يخدم مسيرتها، بوصفها واحدة من أهم الرياضات على المستوى الدولي ويرسخ حضورها في المحافل الرياضية الكبرى سنوياً.

وأشار ابن مرخان إلى استلام جميع القوائم المشاركة من الفرق الدولية، عقب إرسال الملفات المتضمنة لشروط المشاركة، بعد أن تم فتح باب التسجيل على مدار 30 يوماً، عقب الإعلان الرسمي عن الإطلاق من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أن يتم اعتماد الصقور المشاركة وإجراء القرعة في اليوم الذي يسبق موعد افتتاح البطولة.

وتضم الفرق المشاركة في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للفرق الدولية 16 فريقاً تمثل 15 دولة هي: فريق لجنة الصقور في لجنة رياضات الموروث الشعبي من البحرين، وفريق قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية من الكويت، وفريق جمعية القناص القطرية، وفريق الجمعية المغربية للصيادين بالصقور، وفريق الجمعية الوطنية الجزائرية للصقارة، وفريق جمعية القناص المصري لرعاية الجوارح، وفريق الجمعية الأرجنتينية للصقور، وفريق الاتحاد الوطني للصيادين والصقور من إيطاليا، وفريق الجمعية الإسبانية للصقور، وفريقا جمعية الصيد بالصقور الأوزبكية، وفريق نادي طوقان للصقور من أوزبكستان، وفريق جمعية كيلوميرو من تنزانيا، وفريق صندوق حماية الصقور من قيرغيزستان، وفريق جمعية الصقور اليونانية، وفريق مركز الحفاظ على الصقارة من الصين، وفريق اتحاد الإمارات للصقور.