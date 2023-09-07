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المرشحون لجوائز أغسطس في «أدنوك للمحترفين»

المرشحون لجوائز أغسطس في «أدنوك للمحترفين»
7 سبتمبر 2023 17:37

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك عن أغسطس، لفئات أفضل لاعب وحارس ومدرب.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، حارب سهيل «شباب الأهلي»، يوسف نياكاتي «بني ياس»، كيفن أجودلو «النصر»، ليوناردو سباداسيو «اتحاد كلباء»، وعلي صالح «لاعب الوصل».
ويتنافس على جائزة أفضل حارس، إبراهيم عيسى «البطائح»، خالد السناني «الوصل»، وماجد ناصر «شباب الأهلي»، وعلى جائزة أفضل مدرب، ألفريد شرودر «العين»، ماركو نيكوليتش «شباب الأهلي»، وميلوش ميلوييفيتش «الوصل».
وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة الثانية ظهر اليوم، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
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