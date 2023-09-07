شرطة دبي تنظم «درع الأكاديمية»



دبي (الاتحاد)



تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، وحضور سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أعلن العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، خلال مؤتمر صحفي في نادي ضباط شرطة دبي، عن تنظيم البطولة الرياضية للطلبة المرشحين والمرشحات تحت شعار «درع الأكاديمية»، للعام الثاني على التوالي، ابتداءً من 11 سبتمبر الجاري بمسابقة التجديف الثابت.

حضر المؤتمر العميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، ونائبه العقيد الدكتور منصور البلوشي، والعقيد عبد العظيم كمكار مدير إدارة مركز التأهيل، وتعزيز الجاهزية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع وتعزيز الجاهزية، والعقيد مسعود الحماد نائب مركز لجنة إسعاد، والمقدم عبد الباسط علي عبد الرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من ضباط الأكاديمية والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والطلبة المرشحين والمرشحات، والصحفيين والإعلاميين.

وثمن سعيد حارب، دعم معالي الفريق عبد الله المري، وجهوده البناءة لتوفير البنية التحتية الرياضية في شرطة دبي، الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرياضية والمنافسة في جميع المسابقات والأنشطة الرياضية، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، وحث في الوقت ذاته الطلاب المرشحين والمرشحات في أكاديمية شرطة دبي على الاستفادة من بطولة «درع الأكاديمية».

ومن جانبه، أكد العميد علي خلفان المنصوري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، على تنظيم المنافسات والبطولات الرياضية لتعزيز روح التنافس الأخوي بين الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، وجعلها أسلوب حياة نشطاً، وصولاً بهم إلى مستويات جودة حياة أفضل؛ نظراً لأهمية الرياضة لرجل الشرطة وانعكاساتها الإيجابية على الصحة الجسدية وقوة الإرادة والصبر والتحمل، ودورها في رفع مستوى اللياقة البدنية وبناء الشخصية وتنمية قدراته في امتلاك الطاقة والحيوية اللازمة لتمكينه من أداء مهامه الوظيفية في تطبيق القانون وبسط النظام ومنع الجريمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي مدينة آمنة ومرنة.

ومن جهته، قال العميد الدكتور سلطان الجمال: تحرص الأكاديمية على تشجيع الطلاب المرشحين والمرشحات على ممارسة الرياضة، والتحلي بالإيجابية والعمل الجماعي وروح الانتماء، وكذلك توعيتهم بأهميتها ودورها في حياة المجتمعات، وجعلها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن جهود الأكاديمية بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، للتنقيب عن المواهب والإبداعات الرياضية واستقطاب الكفاءات منها لإعدادهم وتجهيزهم ضمن منتخب الأكاديمية للمشاركة في بطولات الجامعات على مستوى الدولة، في 10 ألعاب هي الألعاب القتالية «الكاراتيه والتايكوندو والجو جيتسو» والتجديف الثابت، والرماية والسباحة وكرة القدم، وألعاب القوى وتحدي الموانع والشطرنج والبادل تنس، والدراجات الهوائية، ويشارك في البطولة 600 طالب بواقع 24 فريقاً، وبلغ عدد الشركاء 13 شريكاً، فيما بلغت جوائزها 267 ألف درهم.

وأوضح العميد علي خلفان المنصوري، أن إدا