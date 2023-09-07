1.3 مليار درهم تعاقدات «دورينا» في 10 سنوات

مراد المصري (دبي)



كشفت دراسة قام بها المركز الدولي للدراسات الرياضية، أن أندية الإمارات تحتل المركز 20 عالمياً، في حجم الإنفاق على التعاقدات مع اللاعبين، بإجمالي يزيد عن 330 مليون يورو «1.3 مليار درهم»، خلال السنوات العشر الأخيرة من 2014 إلى 2013.

وبحسب الدراسة التي تأخذ في الاعتبار مجموع الأموال التي يتم دفعها للانتقال، من دون احتساب الانتقالات المجانية، بعد انتهاء عقود اللاعبين، من خلال عملية بيعها بين الأندية أو الإعارة، وفق المعلومات المتاحة، فإن الإنفاق المالي للانتقالات حول العالم عام 2023، تخطى 10 مليارات يورو للمرة الأولى في التاريخ، ووصل حالياً إلى 12.4 مليار يورو، بزيادة 33% عن العام الماضي 2022.

وجاءت إنجلترا في صدارة القائمة خلال السنوات العشر الأخيرة، بإجمالي 25.36 مليار يورو، تليها إيطاليا «11.26 مليار يورو»، وإسبانيا في المركز الثالث «8.67 مليار يورو»، وألمانيا رابعاً «7.59 مليار يورو»، وفرنسا خامساً «7.31 مليار يورو»، والصين سادساً «2.24 مليار يورو»، والبرتغال سابعاً «1.71 مليار يورو»، والسعودية ثامناً «1.58 مليار يورو» منها 970 مليون يورو في العام الحالي تحديداً، وروسيا تاسعاً «1.57 مليار يورو»، وتأتي هولندا في المركز العاشر «1.37 مليار يورو».

وجاءت بلجيكا في المركز الحادي عشر «1.34 مليار يورو»، والمكسيك بالمركز 12 بـ

«1.33 مليار يورو»، وتركيا في المركز الثالث عشر «1.24 مليار يورو»، والبرازيل في المركز الرابع عشر «1.19 مليار يورو»، وأميركا في المركز الخامس عشر «940 مليون يورو»، والأرجنتين في المركز السادس عشر «680 مليون يورو»، وقطر في المركز السابع عشر «410 ملايين يورو»، وويلز في المركز الثامن عشر «400 مليون يورو، واليونان في المركز التاسع عشر «340 مليون يورو»، والإمارات في المركز العشرين بأكثر من 330 مليون يورو.

وبحسب الإحصائيات فإن 90.9% من الانتقالات الخاصة بأنديتنا كانت مع أندية خارجية، بمجموع 1.18 مليار درهم، مقابل 120 مليون درهم للانتقالات الداخلية في عمليات وبيع شراء اللاعبين المباشر بين أنديتنا.

وبحسب الدراسة فإن الدوري الإنجليزي الممتاز، هو الأكثر خسارة في فارق عمليات البيع والشراء، خلال السنوات العشر الأخيرة بمقدار إنفاق «11.11 مليار يورو»، يليه الدوري الصيني «1.33 مليار»، والدوري السعودي «1.32 مليار يورو»، يليه الدوري الإيطالي «1.12 مليار يورو»، والدوري الإسباني «920 مليون يورو»، والدوري الألماني «540 مليون يورو»، والدوري الأميركي «390 مليون يورو»، والدوري القطري «320 مليون يورو».

وعلى صعيد الدوريات التي تهتم بالاستثمار بالمبيعات، جاء الدوري البرتغالي في صدارة الأكثر ربحاً في عمليات الانتقالات خلال العقد الماضي، بمجموع «2.23 مليون يورو»، والدوري البرازيلي «1.53 مليار يورو»، والدوري الهولندي «1.41 مليار يورو»، ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي «1.20 مليار يورو»، والدوري الأرجنتيني «1.12 مليار يورو»، والدوري البلجيكي «810 ملايين يورو، ودوري الدرجة الثانية الفرنسي «710 ملايين يورو»، والدوري النمساوي «580 مليون يورو»، والدوري الكرواتي «520 مليون يورو»، ودوري الدرجة الثانية الإسباني «500 مليون يورو».