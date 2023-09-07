«الأبيض» يستعد للقاء كوستاريكا ودياً الثلاثاء المقبل



زغرب (الاتحاد)



يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة كوستاريكا يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة دولية ودية تُقام في العاصمة الكرواتية زُغرب، حيث المعسكر الإعدادي لـ «الأبيض» لخوض منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي تنطلق 16 نوفمبر المقبل، حين يستضيف منتخبنا الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين نيبال ولاوس، والتي تقام 12 و17 أكتوبر المقبل.

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية مكتمل الصفوف، تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد، وتشهد الوحدات التدريبية التي تجرى على فترتين صباحية ومسائية، سواء في صالة الجيم أو الملعب، حماساً كبيراً بين اللاعبين الذين يرغبون في الاستفادة القصوى، من فترة المعسكر، للوصول وبشكل تدريجي إلى الجاهزية الكاملة لخوض المنافسات.

ويُعول باولو بينتو على مواجهة كوستاريكا الودية الكثير، كونها الأولى للمنتخب تحت قيادته الفنية، حيث يسعى لتطبيق أفكاره وخططه الفنية التي حرص على إيصالها للاعبين خلال الحصص التدريبية التي أقيمت في معسكر النمسا الشهر الماضي أو المعسكر الحالي.

بدوره أشاد علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني، وأحد عناصر الخبرة في صفوف «الأبيض»، بأجواء المعسكر الحالي وما يقوم به الجهاز الفني من عمل كبير في تجهيز اللاعبين، من كافة النواحي الفنية والبدنية وكذلك النفسية، مشيداً كذلك بعطاء زملائه اللاعبين في التدريبات والتزامهم التام بالبرنامج وتعاونهم مع أعضاء الجهاز الفني والإداري.

وقال خصيف إن «الأبيض» سيكون جاهزاً للتصفيات، خاصة مع خوض اللاعبين لعدد من مباريات «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والمباريات الدولية الودية التي تقام في فترة تجمعات المنتخب المقبلة، وبالتالي ستكون الحالة البدنية في أفضل حال، مؤكداً أن مجموعة منتخبنا في التصفيات متوازنة، رافضاً التقليل من أي منتخب مهما كان تصنيفه، وداعياً إلى تقديم أفضل أداء، من أجل تحقيق النتائج المطلوبة التي تؤهل إلى الدور الثالث من التصفيات.