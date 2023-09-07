«آسيا لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق من دبي يوم الجمعة



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق الجمعة بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو بنادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة التي تقام من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، بتنظيم من اتحاد الإمارات للجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، منافسات فئة الناشئين، فيما يشهد اليوم الثاني منافسات الهواة والأساتذة، ويتنافس لاعبو ولاعبات فئة المحترفين في ثالث أيام البطولة.

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: تنطلق بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو قبل شهرين تقريباً من انطلاق النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، مما يجعلها منصة مثالية للاعبين لاختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم والعمل على نقاط القوة والضعف، لا سيّما أن البطولة تجمع مجموعة من الأبطال من مختلف الفئات الذين سيتواجدون في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نوفمبر المقبل.

وأضاف: تنسجم مبادرة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بتخصيص منافسات لفئات البراعم والشباب والناشئين في بطولاتها، مع استراتيجية الاتحاد، في الاستثمار في الجيل الجديد من الأبطال، خصوصاً أنها تفسح المجال أمام اكتشاف المواهب وصقل قدراتها وتطويرها، ورفد رياضة الجو جيتسو في الدولة، بمجموعة من الأبطال الصاعدين الذين يشكّلون عماد مستقبل الرياضة، ناهيك عن مساهمتها في إعداد المراحل العمرية من «4-13 عاماً»، للتكيّف مع أجواء المنافسات الكبرى.

وقال رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: تشهد البطولة مستويات مشاركة قياسية، وسط حضور لافت للنجوم الذين حضروا من خارج الدولة للمشاركة خصيصاً في المنافسات.

وأضاف: تحظى البطولة بأهمية كبرى، كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1400 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، تضاف للرصيد الذي يأهله لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، ما يعطيها قيمة إضافية ضمن بطولات الموسم.

وقال محمود السيد مدير أكاديمية الجو جيتسو بنادي الوحدة: يحرص نادي الوحدة على التواجد بقوة في بطولات رابطة AJP، لأنها توفر أفضل فرص الاحتكاك للاعبين، مما يسهم بإكسابهم المزيد من الخبرة والتجربة، في ظل مشاركة نخبة اللاعبين من حول العالم.

ويؤكد السيد أن نادي الوحدة يشارك بـ15 لاعباً في فئة فوق 18 عاماً، وهم جميعاً يستعدون بقوة للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، منوهاً أن بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو تمثل نقطة انطلاق مهمة للتحضير والإعداد المثالي للبطولة الأكبر عالمياً في أبوظبي مطلع نوفمبر المقبل.

وقال البرازيلي مارسيو لوكاس «17 عاماً» لاعب أكاديمية بالمز الرياضية «حزام أزرق» وزن 60 كيلو جراماً: نتطلع إلى عودة أجواء الحماس والتشويق التي ترافق بطولات AJP، بعد نحو شهرين على آخر مشاركاتنا في بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو - جولة دبي في يونيو الماضي.

وأضاف: كثّفنا استعداداتنا للمشاركة والتألّق في البطولة، ونسعى جاهدين للصعود إلى منصة التتويج والظفر بالنقاط التصنيفية كاملة، ونملك الإرادة والتصميم لتحقيق ذلك.



