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أبوظبي «وجه السعد» لأميركا وألمانيا في «مونديال السلة»

أبوظبي «وجه السعد» لأميركا وألمانيا في «مونديال السلة»
7 سبتمبر 2023 14:47

 
مراد المصري (دبي)

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شق منتخبا أميركا وألمانيا طريقهما إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة، حيث سيكون الموعد المرتقب بينهما اليوم في العاصمة الفليبينية مانيلا لتحديد هوية الفريق الصاعد إلى المباراة النهائية، وهما المنتخبان اللذان استضافتهما أبوظبي في المعسكر التحضيري الأخير لهما قبل التوجه إلى «المونديال».
واستضافت أبوظبي خلال أغسطس الماضي، حدث «الأسبوع العالمي للسلة»، بمشاركة عدة منتخبات بارزة، كان من بينها المنتخب الأميركي في أول ظهور له تاريخي في المنطقة، والمنتخب الألماني الذي يطمح بقلب التوقعات في «المونديال».
وفي الحقيقة فإن الفريقين التقيا بالفعل في مباراة جماهيرية في صالة الاتحاد في أبوظبي، وحقق المنتخب الأميركي الفوز على نظيره الألماني 99-91، في مباراة مثيرة قلب فيها المنتخب الأميركي تأخره بالنتيجة بفارق 16 نقطة في الربع الثالث، إلى فوز كبير في النهاية، مما يجعل التكهن بهوية المنتخب المرشح للفوز في المواجهة المقبلة بينهما في مانيلا صعبة للغاية، ولكن بغض النظر عن هوية الفائز، فإنه بالتأكيد سيكون مر من أبوظبي نحو المشهد الختامي للحدث العالمي الأكبر للعبة كرة السلة، خصوصاً أن المنتخبين لم يكونا أقوى المرشحين للتتويج باللقب قبل انطلاق الحدث، لكنهما عرفا كيف يسخران قدرات لاعبيهما في الموعد الكبير.
وكان المنتخبان قد واجها اليونان أيضاً خلال المباريات الودية التي أقيمت في أبوظبي، وتفوق المنتخب الألماني على نظيره اليوناني 84-71، كما حقق المنتخب الأميركي الفوز على اليونان 108-86.
وتسلط استضافة أبوظبي لحدث «الأسبوع الدولي لكرة السلة»، إلى جانب عودة مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى أبوظبي مرة أخرى في أكتوبر المقبل، والمقدمة من شركة القابضة، الضوء على الشراكة القوية بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وإلى جانب ذلك، يؤكد تنظيم الفعاليات العالمية البارزة في العاصمة الإماراتية مدى التزام الإمارة بالرياضة والترفيه، بهدف تعزيز الاهتمام بالقطاعين وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة مفضلة للسياحة والرياضة.

الإمارات
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