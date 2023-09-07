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العين يستعد لباختاكور بـ «ودية» المحرق

العين يستعد لباختاكور بـ «ودية» المحرق
7 سبتمبر 2023 14:46

 
معتز الشامي (دبي)

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بدأ الجهاز الفني للعين تنفيذ خطة المنافسة بقوة، في «دوري أبطال آسيا»، حيث يلتقي مع باختاكور الأوزبكي، في انطلاق دور المجموعات يوم 19 سبتمبر الجاري، حيث يخوض «تجربة» أمام المحرق البحريني، يوم الجمعة، باستاد هزاع بن زايد، للوقوف على جاهزية باقي عناصر الفريق، بعيداً عن «الدوليين» الذين انتظموا مع المنتخب الوطني أو منتخبات أخرى بالنسبة للأجانب.
ومنح الهولندي ألفريد شرودر مدرب الفريق، لاعبيه راحة 3 أيام، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء الماضي، حيث عمد الجهاز الفني إلى الاهتمام بالجوانب الخططية والبدنية، في ظل ارتفاع المعنويات، بعد الفوز في أول 3 مواجهات من الموسم، عبر جولتين من الدوري، وذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وركز الجهاز الفني للعين، على تصحيح بعض السلبيات التي وقع فيها الفريق خلال المباريات الرسمية الأولى من الموسم، بجانب رفع كفاءة جميع العناصر، في ظل رغبة شرودر في تجهيز «البديل» المناسب لكل مركز، في ظل ضغط مواجهات الموسم بين الدوري ودوري الأبطال، لإقامة البطولة للمرة الأولى في نفس توقيت الموسم بشكل عام، حيث تستمر مواجهات المحفل القاري حتى أواخر مايو المقبل.

العين
دوري أدنوك للمحترفين
دوري أبطال آسيا
غيرهارد شرودر
باختاكور
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