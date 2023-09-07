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الرياضي

«دوري الأولى» ينطلق السبت بمشاركة 17 فريقاً

«دوري الأولى» ينطلق السبت بمشاركة 17 فريقاً
7 سبتمبر 2023 14:44

 
دبي (الاتحاد)

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تنطلق يوم السبت المقبل النسخة الجديدة من دوري الدرجة الأولى، للموسم الرياضي 2023-2024، بمشاركة 17 فريقاً، تتنافس جميعها على بطاقتي الصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، وتجرى ثماني مباريات في كل جولة، بينما يكون أحد الفرق في الراحة.
وتضم قائمة الفرق المشاركة التعاون، الجزيرة الحمراء، الحمرية، الذيد، الرمس، الظفرة، العربي، العروبة، الفجيرة، جلف أف سي، جلف يونايتد، دبا، دبا الحصن، سيتي، مسافي، مصفوت، يونايتد.
وتشهد الجولة الأولى من ثماني مواجهات مثيرة، تجرى على مدار يومي السبت والأحد، وفي مباريات اليوم الأول يستهل الظفرة الهابط من دوري المحترفين مشواره في دوري الأولى بلقاء مضيفه الجزيرة الحمراء، في الخامسة و40 دقيقة، ويحل العروبة ضيفاً على دبا الحصن في التوقيت نفسه، وفي الساعة الخامسة و45 دقيقة تنطلق مباراتان، يستضيف العربي جلف يونايتد، ويستقبل الحمرية باستاد جلف أف سي.
ثلاث من مباريات اليوم الثاني تنطلق في الخامسة و40 دقيقة، حيث يلتقي الرمس والذيد، ويواجه مسافي التعاون، ويستضيف الفجيرة فريق سيتي، فيما تلعب المباراة الأخيرة عند الساعة الخامسة و45 دقيقة وتجمع مصفوت ويونايتد.
من جانبه، تمنى محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد لكرة القدم، التوفيق لكل الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة، متوقعاً تنافساً قوياً بين الفرق، بعد أن استعدت جميعها للمسابقة بشكل جيد، وهو ما يشير إلى أن الجماهير ستكون على موعد مع بطولة قوية ومباريات ممتعة.
وأكد الأمين العام مواصلة دعم دوري الدرجة الأولى، مشيراً أن الاتحاد يوليها اهتماماً كبيراً، ويحرص على مد جسور التعاون مع الأندية، لأن نجاح المسابقات يتطلب أن تتكاتف كل أطراف اللعبة، وتعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق النجاح الذي يصبو إليه الجميع.
وقال: مع نهاية كل موسم يحرص الاتحاد على إخضاع مسابقاته للتقييم، من خلال مشاركة خبراء اللعبة، وذلك من أجل التعرف على السلبيات والإيجابيات ومعالجة أي خلل إن وجد، والعمل على وضع استراتيجيات تسهم في تطوير المسابقة، وتنفيذ مبادرات ترفع من مستوى البطولة على الصعيدين الفني والجماهيري.

اتحاد كرة القدم
دوري الدرجة الأولى
محمد بن هزام
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