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308 ملايين يورو للأندية غير المشاركة أوروبياً!

308 ملايين يورو للأندية غير المشاركة أوروبياً!
7 سبتمبر 2023 13:40

 
لندن (رويترز) 

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، إن الأندية التي أخفقت في التأهل للمسابقات القارية، تحصل على حصة أكبر من الإيرادات، بدءاً من الموسم المقبل تحت نظام جديد للتوزيع.
وذكر «اليويفا» في بيان أنه وقع مع رابطة الأندية الأوروبية اتفاقاً لتجديد الأعمال حتى 2030، يهدف إلى «زيادة الاستقرار والنمو المستدام للأندية الأوروبية».
ويدخل التغيير الجديد حيز التنفيذ من بداية موسم 2024-2025، بالتوافق مع النظام الجديد لمسابقات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.
وخلال الفترة 2024-2027 ستوزع 7 في المئة من إيرادات «اليويفا» من المسابقات الثلاث على الأندية غير المشاركة، لترتفع النسبة من 4 في المئة.
وأوضحت رابطة الأندية الأوروبية أن التغيير يسفر عن توزيع 308 ملايين يورو «330.02 مليون دولار»، على الأندية غير المشاركة بالمسابقات القارية، بدلاً من 175 مليون يورو.
وأضافت الرابطة: «هذا الإعلان يساعد الأندية حول أوروبا في الحفاظ على قدرتها على التنافس داخل الملعب وخارجه، ومواصلة الاستثمار في الناشئين وتطوير المواهب».
وقال «اليويفا» إنه سيكشف عن مزيد من تفاصيل النظام الجديد في وقت لاحق.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
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