الجمعة 8 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

راموس: «الفلسفة الواضحة» غائبة في «حديقة الأمراء»!

راموس: «الفلسفة الواضحة» غائبة في «حديقة الأمراء»!
7 سبتمبر 2023 13:35

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


رحل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس «حراً» عن باريس سان جيرمان، بعد أن أمضى موسمين مع الفريق الفرنسي، تخللهما فترات صعود وهبوط، واكتفى بالموسمين، ولم يفكر في تجديد عقده، رغم رغبة «الباريسي» في ذلك.
ومثلما فعل البرازيلي نيمار دا سيلفا من قبل، عندما أطلق تصريحات قال فيها إنه عاش «الجحيم» في سان جيرمان، وكذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يحصل على التقدير الذي يستحقه في هذا الفريق، وجه راموس الإهانة إلى «الباريسي» عندما تحدث عن الأسباب التي دفعته إلى مغادرة «حديقة الأمراء»، وعدم التفكير في تجديد عقده، قائلاً: أهم الأسباب عدم وجود فلسفة واضحة المعالم لهذا النادي، ما جعله يتراجع عن تجديد عقده. وأضاف: كانت لدي فرصة للاستمرار، ولكن بسبب بعض الحساسيات والانطباعات السيئة وأمور أخرى، ترسخ في ذهني أن «الدورة انتهت» وكفى، ليس بسبب عقد أو مال أو سنوات، وإنما هي مسألة رياضية بحتة، وعقلية وفلسفة ومشاعر، وكنت على يقين من أنني سأجد «ضالتي المنشودة» في بيتي الأول إشبيلية.
وكرر راموس اعتذاره لجماهير إشبيلية من أي أخطاء ارتكبها في الماضي قبل 18 عاماً، عندما كان شاباً يافعاً، لأن الشباب يرتكب دائماً أخطاء، كما قدم اعتذاراً خاصاً لجماعة الأولتراس «لوس بيريس»، ووعدهم بتعويضهم عن أي «سقطات» ارتكبها من قبل، وأن يبذل أقصى جهده، من أجل الفوز بالبطولات، حتى ينسوا الماضي تماماً. 

أخبار ذات صلة
ميسي في تصفيات 2026.. «مغامرة» لم تعرفها الأرجنتين من قبل!
ميسي: يريدون إسقاطنا!

وقال: قبل أن أموت، أتمنى أن أفوز ببطولة مع إشبيلية الفريق الذي أعشقه من كل قلبي، ومنذ وصولي لاحظت الكثير من التأثر من جانب الجماهير، وأود أن أشكرهم بصفة شخصية وأعتذر لهم، مع تمنياتي بأن يغفروا لي أي أخطاء سابقة.

إشبيلية
راموس
باريس سان جيرمان
نيمار دا سيلفا
ليونيل ميسي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
أرشيفية
الإمارات
تنويه من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات أمنية في «أبل» و«أندرويد»
اليوم 19:52
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يدلي بتصريحات حول هجوم أوكرانيا المضاد
اليوم 19:30
بايدن يصل إلى الهند
عربي ودولي
بايدن يصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين
اليوم 19:14
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
الرياضي
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
اليوم 19:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©