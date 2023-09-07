شباب الأهلي وعجمان.. «ودية ترتيب الأوراق»



رضا سليم (دبي)



يلتقي شباب الأهلي وعجمان ودياً، يوم الجمعة، باستاد راشد، ضمن تجهيزات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، حيث يستعد «البرتقالي» للقاء النصر، ضمن إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 1-1، فيما تأهل «الفرسان» مباشرة إلى ربع النهائي، بصفته بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، ويستعد شباب الأهلي لعودة مباريات الدوري، بمواجهة البطائح 24 سبتمبر الجاري، والحفاظ على «العلامة الكاملة»، بعد الفوز في أول مباراتين على عجمان وخورفكان.

ويحاول الصربي ماركو نيكوليتش مدرب «الفرسان»، الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية والفنية وحساسية المباريات، خاصة أن التوقف يُعد طويلاً للفريق الذي لم يلعب أي مباريات، وهو سبب خوض «وديتين» حالياً.

وما زال البرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان يبحث عن تعديل أوراقه، وبدء الموسم جيداً، خاصة أن الفريق لم يحصد أي فوز في أول جولتين بالدوري، بعد الخسارة أمام شباب الأهلي، والتعادل أمام الإمارات، ودخل التوقف بـ «نقطة»، كما لم ينجح في الفوز على النصر في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ويحاول زاناردي الوصول إلى تشكيلة جديدة تعيد البريق للفريق الذي تألق في الموسم الماضي مع الصربي جوران.

وواجه مدرب «البرتقالي» سوء حظ في «ضربة البداية»، بسبب الإصابات التي لحقت بلاعبي «البركان»، وجميعهم من الأساسيين، في مقدمتهم الحارس علي الحوسني الأكثر مشاركة في الموسم الماضي، وبلال يوسف، وحسين عبدالرحمن، ووليد اليماحي، وعصام فايز، وغيرهم.