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الرياضي

«خيول الإمارات» تشارك في «مهرجان الآرك»

«خيول الإمارات» تشارك في «مهرجان الآرك»
7 سبتمبر 2023 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك خيول الإمارات في أشواط الخيول، بسن الثلاث سنوات المخصصة للأمهار والمهرات، ضمن مهرجان قوس النصر الفرنسي «الآرك»، في مضمار سانت كلود بباريس، والمقرر 29 سبتمبر الجاري.
وتتصدر خيول الإمارات الترشيحات بالمهرجان الفرنسي، بعد «ثنائية» المهر «نو ريبلاي الموري»، والمهرة الرمادية «أفريكا دو مونلو»، للمالك والمدرب هلال العلوي، في فعاليات تحدي «البريدرز» للخيول العربية الأصيلة الفرنسية، للأمهار والمهرات عمر 3 سنوات لمسافة 2000 متر، للفئة الثانية، الأسبوع الماضي.
وأكد هلال العلوي أن الدور الريادي والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، يرسخ استدامة ريادة الإمارات عالمياً في تعزيز مسيرة الخيل العربي، وبفضل هذا الدعم نشهد استدامة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حول العالم، بما يعزز دور الإمارات الذي يعتبر الأساس في دعم السباقات العالمية.
وأشار العلوي إلى أن الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة، تسهم بدور ملموس في إعلاء شأن الخيل العربي في كافة المضامير العالمية، حيث تمثل الرياضة منظومة متكاملة لنشر قيم المحبة والروح الإنسانية والتعارف والتآلف، كما تتبنى أفضل الممارسات للحفاظ على الخيول العربية التي تمثل الموروث التاريخي الأصيل، امتداداً لرؤية ونهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وأوضح أن فوزه بـ «ثنائية» عبر المهر «نو ريبلاي الموري»، والمهرة الرمادية «أفريكا دو مونلو»، مؤخراً في فعاليات تحدي «البريدرز» للخيول العربية الأصيلة الفرنسية، للأمهار والمهرات، بمضمار «لا تست دو بوش» الفرنسي، بمشاركة نخبة من أفضل الخيول العالمية، يؤكد التطور الكبير الذي حققته رياضة الفروسية، وقدرتها على تحقيق التنافسية العالمية، لا سيما أن الفوز جاء بتفوق كبير على نخبة الخيول العالمية.
وأضاف: الخبرات المكتسبة في السنوات الماضية ساعدتني على اختيار واقتناء الخيول القادرة على خوض السباقات، وتحقيق البطولات، وعلى مستوى الدولة خلال السنوات الماضية كانت لنا صدارة أشواط الثلاث سنوات في سباقات «التاج الثلاثي»، وفي فرنسا تصدرنا أيضاً، كما حققنا الموسم قبل الماضي الصدارة، بفضل تألق خيولنا «أزادي ستار»، و«جوي ستار»، و«آر بي كينج ميكر»، وطموحاتنا دائماً الوصول إلى المستوى العالمي لرفع رايات الإمارات في السباقات العالمية.

الإمارات
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