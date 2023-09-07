«دبي برو» لبناء الأجسام الطريق إلى «مستر أولمبيا»



رضا سليم (دبي)



بدأت اللجنة المنظمة لبطولة «دبي برو» لبناء الأجسام، المؤهلة لبطولة «مستر أولمبيا» العالمية، في وضع اللمسات الأخيرة على النسخة الثانية» التي ينظمها نادي أوكسجين، بدعم مع مجلس دبي الرياضي 23 و24 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء، في مقر مجلس دبي الرياضي، ويتحدث فيه عادل آل علي مؤسس البطولة، ورئيس لجنة الحكام من أميركا، وبراندون كاري بطل مستر أولمبيا 2019، وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية، في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» 2016 و2017، والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية، أشهرها أرنولد كلاسيك ونيويورك برو، وعبدالله الربيعة البطل السعودي الصاعد، ويتم في المؤتمر الكشف عن تفاصيل الحدث وأعداد المشاركين والفئات.

ووجه عادل آل علي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على رعايته للبطولة، مؤكداً أن النسخة الثانية بها الكثير من التغييرات، في مقدمتها استحداث بطولة للخليجيين، ويشارك فيها جميع دول الخليج، بالإضافة إلى العراق واليمن، بعد الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من اللاعبين الخليجيين، وسيكون بها 3 بطاقات للتأهل إلى فئة المحترفين، كما أن البطولة مؤهلة إلي بطولة مستر أولمبياد التي تقام في أميركا 5 نوفمبر المقبل.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة عن أن عدد كبير من الأبطال المحترفين العالميين غيروا وجهتهم من بطولات أوروبا إلى دبي، بعد النجاح الكبير والسمعة الطيبة في النسخة الأولى، ولعل جذب أبطال العالم إلى دبي، بمثابة قفزة كبيرة للحدث.

وأكد أن النسخة الجديدة تشهد رعاية من شركات عالمية من أميركا والصين وألمانيا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية، وهي متخصصة في الأجهزة الرياضية والمكملات الغذائية.

وأشار إلى أن البطولة عبارة عند 6 فئات للمحترفين والهواة، وهي فئة الفيزيك للرجال الهواة، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال الهواة، وفئة كمال الأجسام للهواة، وفئة الفيزيك للرجال المحترفين، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال المحترفين، وفئة كمال الأجسام للمحترفين، ويتأهل أول 3 لاعبين هواة في كل فئة إلى مستوى المحترفين، في حين يتأهل أول المحترفين في كل فئة إلى «مستر أولمبيا».

ونوه إلى أن نجاح النسخة الأولى كان حافزاً للجنة المنظمة لمواصلة تنظيم الحدث، والبحث عن الجديد الذي تقدمه، خاصة أن البطولة هي الأولى من نوعها في المنطقة، كما أن الحضور الجماهيري فاق كل التوقعات في النسخة الأولى، وكان مركز دبي التجاري العالمي المكان الأنسب لاستضافة الحدث، ونتوقع إقبالاً أكبر في هذه النسخة، بعدما باتت البطولة صاحبة «الصدى الكبير» في المنطقة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «يتم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من الشخصيات الرياضية والمسؤولين والجماهير، لأن الرياضة لها شعبية كبيرة في الإمارات والكثير من الجماهير من مختلف الجنسيات تحرص على متابعتها، ونتوقع أن تحدث البطولة نقلة نوعية في اللعبة، خلال السنوات المقبلة، خاصة إننا مستمرون في تنظيمها سنوياً».