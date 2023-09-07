الجمعة 8 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الاستحقاقات القارية» تضع «الروزنامة المحلية» تحت الضغط

«الاستحقاقات القارية» تضع «الروزنامة المحلية» تحت الضغط
7 سبتمبر 2023 12:30

 
سلطان آل علي (دبي)


أعلنت رابطة المحترفين مواعيد جولات «دوري أدنوك للمحترفين» المتبقية، حتى «الجولة 13» والأخيرة من الدور الأول، ولا شك أن تحديات «الروزنامة» بهذا الموسم كبيرة، وهي النسخة الأولى على الإطلاق التي تشهد نظاماً جديداً لدوري أبطال آسيا، والذي يبدأ مع الموسم الكروي وينتهي بنهايته، بدلاً من نظام السنة الواحدة السابق، إضافة إلى ذلك، فإن التوقفات الدولية ستكون تحدياً للجميع.
ويشهد «دوري أدنوك للمحترفين» توقفين إضافيين لمصلحة «الأبيض»، الأول من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، والمتوقع أن يخوض فيه المنتخب مباريات إعدادية، والثاني في نوفمبر، من أجل تصفيات «مونديال 2026»، حيث يخوض «الأبيض» مباراتين في 16 و21 نوفمبر، ولا يمكن نسيان الاستحقاق الأكبر القادم، بإقامة كأس آسيا في قطر خلال يناير 2024.
ولا يكتفي هذا الموسم بتحدي توقفات المنتخب، بل يُضاف إليه التغيير في نظام دوري أبطال آسيا، وكان في السابق يتبع التقويم السنوي، بحيث تبدأ البطولة في فبراير، وتنتهي في نوفمبر خلال العام، أما في هذه النسخة، فأصبح النظام متوافقاً مع الموسم الرياضي، ويبدأ معه في سبتمبر، وينتهي بتتويج البطل في مايو. 

أخبار ذات صلة
تنويه من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات أمنية في «أبل» و«أندرويد»
راشد بن حميد يهنئ حمدان بن مبارك

تبعات هذا التغيير تتطلب الكثير من المرونة في وضع جدول المباريات للفرق المشاركة، وهما العين والشارقة، وتتداخل المباريات بشكل مستمر مع جولات الدوري، مما يحتم تقديم وتأخير بعض المباريات للفرق المعنية، وبالفعل هذا ما طبقته رابطة المحترفين، فقد تم تأجيل مباريات الجولة التاسعة للشارقة مع شباب الأهلي والعين مع خورفكان إلى 20 ديسمبر بدلاً من 2 ديسمبر، وتقديم أيام مبارياتهما في الجولتين الثالثة والسابعة، وتأخيرها في الجولة الخامسة.
ويظل التحدي الكبير للأندية في التعامل مع النظام الجديد وغير المعهود في المسابقة القارية، وهنا يأتي دور الدكة والعناصر المتكاملة لقائمة العين والشارقة من أجل اتباع سياسة المداورة من المدربين، وتوفير الجهد والتوازن الفني والبدني.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
تصفيات كأس العالم
كأس آسيا
دوري أبطال آسيا
شرطة الشارقة
العين
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
أرشيفية
الإمارات
تنويه من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات أمنية في «أبل» و«أندرويد»
اليوم 19:52
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يدلي بتصريحات حول هجوم أوكرانيا المضاد
اليوم 19:30
بايدن يصل إلى الهند
عربي ودولي
بايدن يصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين
اليوم 19:14
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
الرياضي
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
اليوم 19:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©