«الاستحقاقات القارية» تضع «الروزنامة المحلية» تحت الضغط



سلطان آل علي (دبي)



أعلنت رابطة المحترفين مواعيد جولات «دوري أدنوك للمحترفين» المتبقية، حتى «الجولة 13» والأخيرة من الدور الأول، ولا شك أن تحديات «الروزنامة» بهذا الموسم كبيرة، وهي النسخة الأولى على الإطلاق التي تشهد نظاماً جديداً لدوري أبطال آسيا، والذي يبدأ مع الموسم الكروي وينتهي بنهايته، بدلاً من نظام السنة الواحدة السابق، إضافة إلى ذلك، فإن التوقفات الدولية ستكون تحدياً للجميع.

ويشهد «دوري أدنوك للمحترفين» توقفين إضافيين لمصلحة «الأبيض»، الأول من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، والمتوقع أن يخوض فيه المنتخب مباريات إعدادية، والثاني في نوفمبر، من أجل تصفيات «مونديال 2026»، حيث يخوض «الأبيض» مباراتين في 16 و21 نوفمبر، ولا يمكن نسيان الاستحقاق الأكبر القادم، بإقامة كأس آسيا في قطر خلال يناير 2024.

ولا يكتفي هذا الموسم بتحدي توقفات المنتخب، بل يُضاف إليه التغيير في نظام دوري أبطال آسيا، وكان في السابق يتبع التقويم السنوي، بحيث تبدأ البطولة في فبراير، وتنتهي في نوفمبر خلال العام، أما في هذه النسخة، فأصبح النظام متوافقاً مع الموسم الرياضي، ويبدأ معه في سبتمبر، وينتهي بتتويج البطل في مايو.

تبعات هذا التغيير تتطلب الكثير من المرونة في وضع جدول المباريات للفرق المشاركة، وهما العين والشارقة، وتتداخل المباريات بشكل مستمر مع جولات الدوري، مما يحتم تقديم وتأخير بعض المباريات للفرق المعنية، وبالفعل هذا ما طبقته رابطة المحترفين، فقد تم تأجيل مباريات الجولة التاسعة للشارقة مع شباب الأهلي والعين مع خورفكان إلى 20 ديسمبر بدلاً من 2 ديسمبر، وتقديم أيام مبارياتهما في الجولتين الثالثة والسابعة، وتأخيرها في الجولة الخامسة.

ويظل التحدي الكبير للأندية في التعامل مع النظام الجديد وغير المعهود في المسابقة القارية، وهنا يأتي دور الدكة والعناصر المتكاملة لقائمة العين والشارقة من أجل اتباع سياسة المداورة من المدربين، وتوفير الجهد والتوازن الفني والبدني.