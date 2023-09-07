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«أبوظبي للدراجات» يشارك في «طواف روسيا»

«أبوظبي للدراجات» يشارك في «طواف روسيا»
7 سبتمبر 2023 12:11

 
أبوظبي (وام)

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يشارك فريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في طواف روسيا الذي انطلقت فعالياته، مع نخبة من أقوى وأبرز الفرق العالمية، ويستمر إلى 16 سبتمبر الجاري، في 7 مناطق مختلفة.
ويمثل نادي أبوظبي للدراجات الهوائية 7 دراجين من فريق الرجال، هم طارق عبيد، وأنس أيت العبدية، وسفيان حدي، ومحمد الصباغ، وأسامة صباهي، وأحمد المري، وعلي الصباغ، إضافة إلى 2 من الفنيين.
وتأتي مشاركة النادي في الطواف، تلبية لدعوة رسمية من الاتحاد الروسي للدراجات الهوائية، في إطار تعزيز عملية تبادل الخبرات بين الطرفين.
وأكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن مشاركة فريق النادي في طواف روسيا، تأتي استجابة للدعوة التي تلقاها النادي من الاتحاد الروسي، في إطار التعاون بين الطرفين، حيث تعد المشاركة إضافة كبيرة للاعبي النادي في ضمن الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن النادي عمل خلال الفترة الماضية على إشراك دراجيه في العديد من السباقات، والمعسكرات العالمية، من أجل تجهيزهم بأفضل صورة استعدادا للاستحقاقات الخارجية المهمة القادمة، بجانب تأهيل اللاعبين الناشئين وزيادة احتكاكهم من نخبة الدراجين العالميين في إطار خطة النادي الرامية لتعزيز صفوفه بأفضل الدراجين.

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